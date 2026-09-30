Промоционални договори за сезон 2026/2027

30.09.2026 14:47 , Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)

Излъчване: Топлофикация-Сливен | България | преди 2 дни | 473

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

От 01.10.2026г., „Топлофикация – Сливен – инж. Ангел Ангелов” ЕАД започва сключване на индивидуални промоционални договори за сезон 2026/2027г.

В зависимост от начина на разпределение на топлинната енергия в сградата, Дружеството предлага следните видове договори:

Договор 1.1:

За клиенти, при които разпределението на топлинната енергия се извършва с електронни разпределители, ползват отстъпка от сумата за отопление в размер на 3%. Месечният предел по договор 1.1 е формиран от инсталирания пълен обем на имота умножен по 0,82€ с ДДС. В случай, че клиент е монтирал разпределители с дистанционно отчитане на всички радиатори в имота си, и през отчетния месец топлинната енергия за сградна инсталация е 20% и повече, клиентът заплаща разликата, съответстваща на имота над този процент.

Договор 1.2:

За клиенти, при които разпределението на топлинната енергия се извършва с индивидуален топломер, ползват отстъпка от сумата за отопление в размер на 3%. В случай, че делът на топлинната енергия отдадена от сградната инсталация е 20% или повече, клиента заплаща разликата, съответстваща на имота над този процент.

Промоционални договори - 3.1 и 3.2, насочени специално към клиенти, живеещи в сгради с работеща инсталация, които не са ползвали топлинна енергия след 30.04.2025г.

Договор 3.1:

За клиенти, при които разпределението на топлинната енергия се извършва с електронни разпределители, ползват отстъпка от сумата за отопление в размер 20%, в случай, че през месеца са ползвали отопление чрез всички отоплителни тела предвидени по проект, и 10% отстъпка, ако не са ползвали всички. За тези клиенти ще приложим предел на месечните сметки, формиран от инсталирания пълен обем на имота умножен по 0,82€ с ДДС. В случай, че клиент е монтирал разпределители с дистанционно отчитане на всички радиатори в имота си, и през отчетния месец топлинната енергия за сградна инсталация е 20% и повече, клиентът заплаща разликата, съответстваща на имота над този процент.

Договор 3.2:

За клиенти, при които разпределението на топлинната енергия се извършва с индивидуален топломер, ползват отстъпка от сумата за отопление в размер на 10%. В случай, че делът на топлинната енергия отдадена от сградната инсталация е 20% или повече, клиента заплаща разликата, съответстваща на имота над този процент.

Пределната стойност за битова гореща вода в размер на 6,83€/куб.м. с ДДС., получават всички клиенти, които не са подменили визуалните си водомери с дистанционни.

При монтиран водомер с дистанционно отчитане в зависимост от месечното потребление на клиента се правят следните намаления - до 2 м³ вкл.– цена 6,83€/м³; над 2 м³ до 4 м³ вкл.– цена 5,37€/м³; над 4 м³ – цена 4,84€/м³.

Тези отстъпки са валидни за всички наши клиенти, които заплащат редовно месечните си сметки за потребена топлинна енергия в 30 дневен срок.

Вашият договор можете да сключите в Информационния център – бул. ”Хаджи Димитър” №39 (срещу ДКЦ1) и чрез интернет.

1)След регистрация в сайта www.toplosliven.com , не се налага сканиране и изпращане на сключения вече договор на електронен адрес

2)След попълване и сканиране изпратете подписаните декларация-съгласие за обработване на лични данни и договор на електронен адрес: tecsliven_site@abv.bg. Информация за сключения договор ще получите на Вашия електронен адрес.