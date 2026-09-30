30.09.2026 15:12 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 2 дни | 177

Община Сливен предприема актуализация на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021–2027 г., като в него ще бъдат включени допълнителни проекти и дейности с потенциал да допринесат за развитието на региона и качеството на живот на хората.

В сградата на Община Сливен се проведе обсъждане на предложенията за актуализация на ПИРО, който определя стратегическата рамка и основните приоритети за развитието на общината до 2027 г. Допълненията са свързани с постъпили предложения за включване на нови дейности и проекти в плана. Предложените допълнения са насочени основно към Приоритет 1 „Подобряване на качеството на живот и образованието“ и Приоритет 2 „Подкрепа за устойчиво икономическо развитие“.

В обсъждането участваха заместник-кметът по икономическото развитие Стоян Марков, началници на общински отдели и експерти, общински съветници, както и д-р Пенко Пенков, като представител на вносителя на допълнителните предложения от страна на Югоизточен регионален иновационен център /ЮРИЦ/ „Здраве“ – Сливен.

Сред предложенията са 21 мерки и дейности, произтичащи от одобрената Концепция за интегрирани териториални инвестиции „Регионална екосистема за устойчиво развитие: Интегрирани инвестиции за обществено благополучие“, в която ЮРИЦ „Здраве“ е водещ партньор.

Предвидените инвестиции обхващат широк спектър от сфери – здравеопазване, социални услуги, култура, икономика, наука, иновации и туризъм, както и инфраструктура и оборудване за масов спорт. Сред заложените направления са мерки за насърчаване на туризма, мобилни кабинети за информационни кампании и профилактика, оборудване за общопрактикуващи лекари, развитие и надграждане на регионален иновационен клъстер, производствени инвестиции за повишаване конкурентоспособността на предприятията и създаване на нови работни места. Предвиждат се също инвестиции в здравни и социални услуги, включително резидентна грижа за възрастни хора с увреждания, хосписни центрове и социални домове, модернизиране на здравната инфраструктура и създаване на нови болнични услуги. Сред предложенията е и изграждането на производствена инфраструктура за иновативен биопродукт за здравословен живот.

Особен акцент е поставен върху подкрепата за хората в уязвимо положение и жителите на отдалечени и труднодостъпни населени места, както и върху създаването на условия за устойчиво икономическо развитие и нови възможности за бизнеса.

След актуализацията, заложените 21 мерки и свързаните с тях проекти, ще бъдат включени в индикативния списък на важните проекти – Приложение 1 към ПИРО на община Сливен за периода 2021–2027 г.

Община Сливен продължава процеса по актуализация с възможност за участие на граждани, организации и заинтересовани страни. Препоръки и мнения по предложенията могат да бъдат изпращани до 30 септември 2026г. на електронна поща: piro.sliven@gmail.com.

Предложенията и всички документи, свързани с разработването и актуализацията на ПИРО на община Сливен 2021–2027 г., са публикувани на интернет страницата на Община Сливен в секция „Администрация“ – „Общинско развитие“ – „Проекти и програми“ – „ПИРО 2021–2027“.