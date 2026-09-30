Започнаха беседите по пътната безопасност в сливенските училищата

30.09.2026 15:15 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 2 дни | 197

Сектор „Пътна полиция” -Сливен стартира срещите и беседите по теми, касаещи пътната безопасност, през учебната 2026/2027 година

Превантивната дейност в учебните завадения по отношение на ранната подготовка и запознаване на децата с правилата за движение и личната безопасност е приоритетна в работата на Областната дирекция на МВР в Сливен, като в нея се включват служители на сектор „Пътна полиция”, Териториална полиция и районните управления.

Началникът на сектора главен инспектор Илиян Николов се срещна вчера с петокласници от СУ „Константин Константинов” в град Сливен. Той разговаря с децата за основните правила на безопасно придвижване до и от училище в рамките на кампания „Уверени на пътя”. Запозна ги с най-удобните маршрути и как да се избегнат улиците с интензивен трафик. Беше обърнато особено внимание на личната отговорност: Да се пресича с повишено внимание, като се избягват разговори с други деца и използването на електронни устройства; Да се подава сигнал с ръка и когато са сигурни, че са забелязани от водачите на автомобилите, едва тогава да пресичат улицата. Засегната беше и темата за участието на децата в движението като велосипедисти и пътници в автомобилите. Бяха разиграни реални практически ситуации, в които може да попадне всяко дете и изискват бърза реакция. Запознаха се с основните задължения на пътните полицаи, тяхната униформа и технически средства, които използват в ежедневната си работа.

Срещите продължават по предвиден график и по покана на учебните завадения.

Сектор „Пътна полиция”- Сливен бе ангажиран пряко при отбелязване на Европейската седмица на мобилността, като осигури безопасно придвижване на над 800 участници в пешеходния повод до крепостта „Туида”, който се проведе в края наминалата седмица в град Сливен.