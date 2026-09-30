Областният управител Михаил Кашеров се срещна с американския доброволец Томи Десиано

30.09.2026 17:21 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 2 дни | 173

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров проведе работна среща днес с Томи Десиано (Tommy Dessiano), доброволец по английски език в Профилираната гимназия с преподаване на западни езици (ПГПЗЕ) „Захари Стоянов“ – гр. Сливен.

По време на разговора бяха обсъдени приликите и разликите в гимназиалния етап на образованието в България и САЩ, както и предимствата и недостатъците на двете системи. Томи Десиано сподели първите си впечатления след две седмици преподавателска дейност в Сливен. Той подчерта, че е силно впечатлен от отношенията между ученици и учители в българското училище, добрата комуникация и топлата връзка, които по негови думи правят работата му много по-лесна и приятна. Доброволецът допълни, че се чувства изключително свободен като преподавател в България. За него това е първи професионален опит на катедрата, но отбеляза, че усеща сериозна разлика в училищната атмосфера спрямо собствените си спомени като ученик в Америка.

Младият учител разказа, че през първия ден е поставил задача на учениците да му задават въпроси за всичко, което ги вълнува за САЩ. Досега децата са проявили най-голям интерес към темите за американското кино, бързото хранене (fast food), разпространението на наркотични вещества и автомобилите, опитвайки се да разберат доколко реалността съвпада с образите от екрана.

Областният управител Михаил Кашеров заяви пълната си подкрепа към американския доброволец и му постави две основни задачи за престоя му в сливенската гимназия. Първата е езиковото обучение да бъде максимално шлифовано, за да могат децата да преодолеят всякакви бариери и да нямат проблеми с комуникацията на английски език. Като втора важна задача г-н Кашеров посочи американската култура да бъде предавана по правилния и реален начин, за да не се подвеждат младежите от често изкривените и нереални образи в социалните мрежи.

На въпрос от страна на областния управител как се чувства в Сливен, Томи Десиано сподели, че градът изключително много му харесва и се чувства спокоен тук. Като огромни предимства той посочи кратките разстояния и невероятната природа.