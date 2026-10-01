01.10.2026 09:32 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 ден | 120

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ,

Най-сърдечно Ви поздравявам по повод 1 октомври – Международния ден на възрастните хора!

Този ден е прекрасен повод да изразим своята дълбока благодарност, уважение и преклонение пред Вашата житейска мъдрост, всеотдайност и неуморен труд. Вие сте хората, които изградиха съвременна България, съхраниха нашите традиции и ни научиха на най-важните човешки ценности – достойнство, отговорност и обич към Родината.

Вашият житейски и професионален опит е безценен пътеводител за по-младите поколения. Днес наш основен дълг е да Ви осигурим спокойни старини, уважение и социална сигурност, за да се чувствате пълноценна и важна част от нашето общество.

От сърце Ви пожелавам крепко здраве, дълголетие, бодър дух и нестихващ

оптимизъм! Нека дните Ви бъдат изпълнени с топлота, спокойствие и заслужено внимание, а обичта и признателността на Вашите деца, внуци и близки Ви съпътстват всеки ден!

Честит празник!

С уважение,

МИХАИЛ КАШЕРОВ

Областен управител на област Сливен