УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ,
Най-сърдечно Ви поздравявам по повод 1 октомври – Международния ден на възрастните хора!
Този ден е прекрасен повод да изразим своята дълбока благодарност, уважение и преклонение пред Вашата житейска мъдрост, всеотдайност и неуморен труд. Вие сте хората, които изградиха съвременна България, съхраниха нашите традиции и ни научиха на най-важните човешки ценности – достойнство, отговорност и обич към Родината.
Вашият житейски и професионален опит е безценен пътеводител за по-младите поколения. Днес наш основен дълг е да Ви осигурим спокойни старини, уважение и социална сигурност, за да се чувствате пълноценна и важна част от нашето общество.
От сърце Ви пожелавам крепко здраве, дълголетие, бодър дух и нестихващ
оптимизъм! Нека дните Ви бъдат изпълнени с топлота, спокойствие и заслужено внимание, а обичта и признателността на Вашите деца, внуци и близки Ви съпътстват всеки ден!
Честит празник!
С уважение,
МИХАИЛ КАШЕРОВ
Областен управител на област Сливен