Твърдица се подготвя за Петковден с богата празнична програма

01.10.2026 09:53 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 ден | 156

Твърдица ще отбележи своя празник Петковден с поредица от спортни, културни и здравни инициативи, които ще съберат жители и гости на града.

В програмата са включени лекоатлетически крос, турнир по тенис на маса „Tvarditsa Open“, състезания по шах и табла, както и различни спортни предизвикателства. Предвиден е и концертът „На мегдана по Петковден“ с участието на самодейци, Социалния дом – Твърдица и приятели.

В рамките на инициативата „Здрав дух, здраво тяло!“ ще се проведат тематични лекции, работилница за здравословни рецепти и занимания по пилатес. Културната програма включва и изложбата „Картините на Пиер“.

Кулминацията на празничните прояви ще бъде самият Петковден. Денят ще започне с празнична литургия в храм „Св. Петка“, а сред предвидените събития са кулинарната изложба-базар „Приготвено от златните ръце на баба“ и първа копка на батериен парк – Твърдица.

Тържествената програма ще продължи с ритуал по издигане на знамената, празничен водосвет, приветствие от кмета на общината и изпълнения на деца от Твърдица.

Ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметник „Свобода“, а вечерта ще предложи празничния спектакъл „Осмото чудо“ на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“.

Празничната програма ще завърши с тържествена заря. Точните часове на отделните събития ще бъдат обявени допълнително.