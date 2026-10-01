Радев: Войната в Украйна засилва политическата нестабилност в Европа

01.10.2026 10:06 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 ден | 181

Сред най-сериозните последствия на войната в Украйна са не само предизвикателствата пред сигурността и икономиката, но и нарастващият популизъм и политическа нестабилност в много европейски държави. Трябва да си даваме сметка какъв ще е резултатът, ако не променим подхода си към тази война. Важно е да подходим реалистично и да намерим пътя към мира възможно най-скоро. Това заяви министър-председателят Румен Радев в изказването си по време на форума на „Евронюз“ в Брюксел.

Премиерът Радев посочи, че войната в Украйна е война на изтощение, тя е сериозно предизвикателство за мира в глобален план и представлява нарастващ риск. „Тази война изтощава нашите социални и икономически системи почти всеки ден. Затова трябва да намерим пътя към мира възможно най-скоро и най-накрая да постигнем баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти, защото все още не виждам необходимия баланс“, отбеляза Радев. Българският министър-председател беше категоричен, че възможностите на дипломацията не са изчерпани. „Трябва да отворим каналите за комуникация, да седнем и да разговаряме. Това е моето предложение“, добави Радев.