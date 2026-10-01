Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 01.10.2026 г.

01.10.2026 10:59 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 ден | 194

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 30.09.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 01.10.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: Служители на сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен са задържали 27-годишен за кражба на мобилен телефон. По първоначални данни задържаният е проникнал през незеклячен прозорец в жилището на 57-годишен мъж в сливенския квартал „Комлука“ и е извършил кражба на мобилен телефон „Айфон 12“. Откраднатата вещ е намерена и предадена. Работата по досъдебното производство продължава.

На 30 септември, около 18,15 часа, на ул. „Софроний Врачански“ в град Сливен, екип на група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Сливен са спрели за проверка 35-годишен мъж, водач на лек автомобил „Мерцедес“. Той е отказал да му бъде направена проба за употреба на наркотични вещества, след като е наказан за такова деяние по административен ред. Задържан е за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Твърдица: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от РУ-Твърдица при ежедневното наблюдение и контрол на лица с криминални прояви. На 30 септември е извършена проверка на 47-годишен мъж в град Шивачево. В него са намерени кристалообразно вещество и суха листна маса, които са реагирали положително при тестовете за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 6 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

Един сигнал се е оказал недействителен.

Своевременно са ликвидирани 4 пожари, без да причинят преки щети, възникнали в сухи треви и отпадъци. При едни от тези пожари са спасени 200 декара широколистна гора. Произшествието е възникнало в землището на село Средорек. Сигналът е получен на 30 септември в 13,34 часа. Ликвидирано е от 2 екипа на РСПБЗН-Сливен. В гасенето са се включили кметът на с. Стара река с един лек автомобил и двама доброволци от ДФ „Железни врата“ в с. Стара река и един лек автомобил с четирима служители от ДГС- Стара река.

На 30.09.2026 г., в 07,59 часа, в РСПБЗН – Сливен, е получен сигнал за пожар в землището на село Драгоданово. Произшествието е възникнало в едната от три паянтови постройки, долепени една до друга с общ покрив. Ликвидирано е от 2 екипа на РСПБЗН-Сливен. Унищожени са 50 кв. м. покривна конструкция, мебели, 80 кв. м. опушени стени и друго домашно имущество. Спасени са 3 съседни сгради. Причината за пожара е неправилно ползване на отоплителни уреди.