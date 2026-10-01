Богата културна и празнична програма през октомври в община Котел

01.10.2026 11:08 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 ден | 176

Октомври ще предложи разнообразни събития в Котел и населените места от общината, посветени на историята, културното наследство, музиката и местните традиции.

Още на 1 октомври, когато се отбелязват Международният ден на възрастните хора и Международният ден на музиката, празнични инициативи ще има в Котел, Жеравна, Медвен, Градец, Малко село, Нейково и Тича. Организатори са народните читалища в общината.

На 5 октомври от 13:30 часа Туристическият информационен център – Котел ще отбележи Световния ден на архитектурата с акцент върху архитектурното наследство на града и региона.

Два дни по-късно, на 7 октомври от 10:30 часа, в залата на Община Котел ще бъде чествана 35-годишнината от създаването на Общинската организация на инвалидите – Котел.

Историческата памет ще бъде във фокуса и на 9 октомври, когато се навършват 159 години от смъртта на Георги Ст. Раковски. По този повод ще бъдат поднесени венци и цветя на площад „Възраждане“ и пред Пантеона на Георги Раковски.

На 10 октомври Исторически музей – Котел ще отбележи 45 години от откриването на Пантеона на Георги Ст. Раковски с тематична изложба в музейна експозиция „Котленски възрожденци“.

На 19 октомври в село Медвен ще бъде отбелязан денят на Св. Иван Рилски – Чудотворец. Организатор на празника е НЧ „Извор – 1882“.

Октомврийската програма ще завърши на 20 октомври от 15:00 часа с „Празник на тиквеното вълшебство“, който ще се проведе в Клуба на Общинската организация на инвалидите – Котел.

Календарът за месеца съчетава чествания на значими личности и годишнини с читалищни инициативи, местни празници и събития, които събират жители и гости на общината.