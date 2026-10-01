01.10.2026 11:12 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди около 1 ден | 197

Международната колоездачна щафета COP31 Bike Ride ще премине през Сливен на 2 и 3 октомври, като всеки желаещ може да се включи в отделен етап от маршрута, съобщиха за БТА организаторите от сдружение „Ти си Сливен“ и Ротари клуб – Сливен.

Инициативата свързва Белем в Бразилия, домакин на COP30 през 2025 г., с Анталия в Турция, където през ноември ще се проведе COP31 – конференцията на ООН по изменението на климата. Щафетата изминава над 22 000 километра през три континента и повече от 20 държави.

В Сливен участниците могат да се включат в щафетата на 2 октомври от 14:30 часа при Сливенските минерални бани. Следващите сборни пунктове са в 15:00 часа при табелата „Сливен“ на бул. „Банско шосе“, в 15:30 часа на Дамарския мост и в 16:00 часа пред сградата на Община Сливен.

На 3 октомври началната точка е пред Община Сливен в 8:45 часа. В 9:00 часа участниците ще се съберат в подножието на Хамам баир, при стълбите и храм „Св. цар Борис-Михаил – Покръстител“, а в 9:30 часа – при знака „Сливен“ на бул. „Бургаско шосе“.

Инициативата има за цел да насочи вниманието към велосипедната мобилност и възможностите за по-устойчиво придвижване в градовете. Според организаторите транспортът е отговорен за почти 20% от световните емисии на парникови газове, а много от ежедневните градски пътувания са на кратки разстояния.

През България щафетата преминава по два маршрута. Единият тръгва от София на 27 септември и преминава през Пловдив към Бургас, а основната международна група влиза в страната през Силистра на 30 септември и продължава по Черноморието. Двата маршрута ще се съберат в Бургас на 4 октомври, откъдето участниците ще продължат заедно към Турция.

В рамките на българския етап са предвидени срещи с местни власти, велосипедни организации и граждани.

В Сливен ще бъде представен филмът „Together“, посветен на изданието на COP30 Bike Ride от 2025 г. Прожекцията ще бъде на 2 октомври от 18:55 часа на ул. „Никола Карев“ № 6. В разговора след прожекцията ще участват колоездачи от тазгодишното пътуване и координаторът на инициативата Светослав Митев.

По време на щафетата участниците предават помежду си специално знаме, символизиращо 10 предложения за развитие на велосипедния транспорт. Те ще бъдат представени пред местни и национални власти по маршрута и пред участниците в COP31 в Анталия.

Местните власти са поканени да изберат три от предложенията и да ги включат в политиките си за устойчива градска мобилност. През 2025 г. над 60 местни администрации са поели такива ангажименти, а единствената българска сред тях е Община Бургас.

COP Bike Ride започва през 2024 г., когато близо 200 души се включват в пътуване от Париж до Баку. През 2025 г. участниците са над 1000, а маршрутът свързва Баку с Белем. Тази година организаторите очакват до 10 000 участници, поне три пъти повече от миналата година, и си поставят за цел световен рекорд за най-много хора, включили се във велосипедна щафета.

Инициативата се провежда под мотото „Ride Slower, Change Faster“. Българският етап се организира с подкрепата на Бургаска велосипедна общност, сдружение „Черноморски път“, „ВелоЕволюция“, велоклуб „Устрем“, „ВелоКултура Пловдив“, Българската фондация „Биоразнообразие“, сдружение „Ти си Сливен“ и други местни организации и партньори.

Източник: БТА