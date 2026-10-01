01.10.2026 12:07 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 ден | 156

С празничен концерт Община Сливен изрази признателност към хората от третата възраст по повод Международния ден на възрастните хора, който по традиция се отбелязва всяка година на 1 октомври.

„Днешният ден ни дава повод да си спомним да благодарим и то всеки ден. Благодаря ви за труда, който сте положили, за пътя, който сте изминали, за семействата, които сте създали и най-вече, за хората, които сте възпитали!“. С тези думи кметът на община Сливен Стефан Радев се обърна към хората от третата възраст по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври.

По повод празника Община Сливен организира специален концерт в зала „Сливен“, посветен на хората, оставили своя траен отпечатък върху развитието на града и общността. Празничното събитие събра публика от различни поколения и се превърна в израз на уважение, признателност и благодарност към пенсионерите в общината.

„Вие сте сред стожерите на нашата общност – хората, които пазят паметта, мъдростта, традициите и българския дух. Вашият житейски път и опит са част от историята на Сливен и от това, което сме днес“, подчерта кметът Стефан Радев.

От сцената на зала „Сливен“ той пожела на всички празнуващи настоящето и бъдещето им да бъдат изпълнени с още много хубави дни, споделени с близки и с хора, които ги ценят, карат ги да се чувстват полезни и обичани. „Пожелавам ви много здраве! Нека Сливен да бъде винаги вашият дом, в който се чувствате обичани и уважавани! Честит празник!“.

Сред присъстващите в залата бяха още председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев и общински съветници, заместник-кметът Пепа Чиликова, общественици, председатели и представители на читалищата и пенсионерските клубове в общината и граждани.

Празничната програма продължи с изпълнения на сливенски фолклорни състави. На сцената се представиха Ансамбълът за народни песни и танци, „Тракийче“ и „Браво“, които допринесоха за атмосферата на празника с музика, танци и български фолклор.

Международният ден на възрастните хора се отбелязва всяка година на 1 октомври. Празникът е обявен с резолюция на Общото събрание на ООН от 14 декември 1990 г., а за първи път е отбелязан на 1 октомври 1991 г.

Грижата за възрастните хора е сред основните приоритети на Община Сливен. Към днешна дата екипът на общинското ръководство развива една от най-широкообхватните социални системи в страната. Наскоро приключи цялостното обновяване на Дома за стари хора в Сливен – един от най-големите и предпочитани домове от този тип в България.

Общината разработи и концепция за надграждане на дейностите и материалната база на дома, с което да продължи развитието на социалните услуги и създаването на по-добри условия за хората, които имат нужда от подкрепа, внимание и достойна среда.

На 1 октомври Сливен отново отправя своята благодарност към едно поколение, което е дало много на града. Хора, които и днес продължават да бъдат важна част от неговия живот, памет и бъдеще.