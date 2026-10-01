01.10.2026 13:26 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 ден | 198

Двайсет български производители представиха в Познан богатата палитра на родното овощарство – от пресни и сушени плодове до натурални сокове, компоти, желета и други изделия от преработката на плодове, приготвени по традиционни рецепти. Мащабното българско участие на POLAGRA 4.0 привлече силен интерес от професионалната публика не само с разнообразието и вкуса на родните продукти, а и с потенциала, който производителите показаха с излизането си на международната сцена като обединен разпознаваем сектор, а не като отделни компании.

Участието бе организирано от Съюза на дунавските овощари и се осъществи с подкрепата на Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните.

“Участието в Познан отново показа предимствата на кооперирането между земеделските производители и силата на колективното представяне на националния щанд на изложението. Широката продуктова палитра даде възможност българското овощарство да бъде показано не само през отделни марки, а като цялостна производствена база с различни категории, технологии и възможности за реализация. Когато на едно място присъстват толкова голям брой производители с различен профил, потенциалните партньори получават много по-пълна представа за възможностите на сектора – както по отношение на свежата продукция, така и на преработените храни”, каза Николай Колев, председател на УС на Съюза на дунавските овощари.

Другото “силно оръжие” на българското участие бяха организираните дегустации, които отново се превърнаха в един от най-силните елементи на българското присъствие. Професионални посетители, търговци, дистрибутори и представители на хранителния сектор имаха възможност не просто да разгледат продуктите, а да ги опитат и да разговарят директно с производителите. Тази връзка между вкуса на продукта и хората, които са го създали, носи допълнителна стойност на преживяването и е силно ценена от европейските потребители.

Участието в POLAGRA 4.0 донесе и десетки професионални срещи с потенциал за ползотворно сътрудничество. Българските производители установиха добри отношения с представители на Żabka, както и с други търговци и дистрибутори, които работят на полския пазар. Тези контактите са важна стъпка към продължаване на разговорите след изложението и към бъдещи търговски партньорства.

POLAGRA 4.0 събра близо 300 изложители и над 8000 посетители, сред които производители, купувачи, вносители, дистрибутори, представители на търговски вериги и HoReCa сектора. Изложението традиционно е сред водещите професионални форуми за хранителната индустрия в региона и предоставя възможност за директни срещи между производители и бизнеса, който определя какви продукти достигат до пазара.

Това е особено важно в среда като POLAGRA, където конкуренцията между производители от различни държави е силна, а професионалните посетители търсят не само добър продукт, но и надеждни производители, разнообразно портфолио и възможност за устойчиви доставки. За българските компании изложението се превърна в ценна платформа за развитие на устойчиви партньорства и нови възможности за реализация на пресни и преработени плодове на международните пазари.