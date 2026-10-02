Втори инвеститор придобива терен в Индустриален парк – Сливен

02.10.2026 08:30 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 16 часа | 202

Кметът на Сливен Стефан Радев подписа договор за покупко-продажба на недвижим имот в Индустриален парк – Сливен с втория инвеститор, който придобива терен за реализация на инвестиционно намерение в парка.

Договорът е с „Шугарленд“ ЕООД и се отнася за поземлен имот с площ 4 976 кв. м, разположен в Промишлена зона на Сливен. Продажната цена на имота е 154 500 евро без ДДС.

Инвестиционното намерение предвижда първоначална инвестиция в размер на 700 000 евро без ДДС. Компанията се е ангажирала да разкрие минимум 10 работни места, които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от пет години.

Съгласно договора проектната документация трябва да бъде представена в Община Сливен в шестмесечен срок, строителството да започне до 12 месеца от сключването на договора, а обектът да бъде завършен и въведен в експлоатация в срок до 36 месеца. Максималният срок за реализация на инвестицията е 40 месеца.

Придобитият имот е с предназначение за друг вид производствен и складов обект. С договора са заложени и ангажименти, свързани с реализацията на инвестицията и запазването на предназначението на имота. Фирмата е официален вносител за България на известни търговски марки за шоколадови изделия, бисквити, бонбони, безалкохолни напитки и др.

Това е вторият договор за придобиване на имот в Индустриален парк – Сливен, сключен с инвеститор, след като паркът навлиза в етап на реализация на конкретни инвестиционни намерения.

Първият инвеститор в новоизградения Индустриален парк Сливен до летище „Бършен“ е старозагорската фирма „Болид“ ООД. Компанията има складови бази и в Хасково, Стара Загора и София.