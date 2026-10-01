ОДМВР-Сливен открива своите нови детски полицейски управления

01.10.2026 15:36 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 ден | 206

През май месец тази година приключи двегодишния курс на детските полицейски управления в Сливен, Котел, Нова Загора и Твърдица и по традиция в началото на октомври се поставя началото на ново двегодишно обучение по националната програма. Участие ще вземат деца от третите класове в ОУ „Христо Ботев” град Сливен, ОУ „Христо Ботев” град Нова Загора, СУ „Георги Каравелов” град Шивачево и СУ „Г. С. Раковски” град Котел. Обучението ще се осъществява от инспектори от Детска педагогическа стая и Териториална полиция в партньорство с други структури в МВР, както и с представители на други институции- БЧК, РЗИ и други. Темите за обучение и занимание са подготвени и представени съобразно възрастовите особености на децата, както и с регионалните специфика, традиции и култура.

Началникът на районното управление на полицията в град Сливен, главен инспектор Борис Борисов, откри годината в ОУ „Христо Ботев”. Той приветства децата от ІІІ-Б клас и техния класен ръководител Ивона Америкова като им благодари, че се включват в инициативата и им пожела успех в опознаване на полицейската професия. Той изрази своята благодарност към директора на учебното заведение Денко Делчев за помощта и подкрепата, който от своя страна поздрави децата и техния ръководител с началото на работата по Националната програма „Детско полицейско управление”.

Учебната година по програмата в град Нова Загора бе открита в ОУ „Христо Ботев” от

старши инспектор Стефан Иванов началник група „Патрулно-постова дейност” към районното управление на полицията в града. Децата от ІІІ-Б клас бяха приветствани от класния ръководител Даниела Динева и присъстващите на събитието учители и служители в Охранителна полиция и Детска педагогическа стая към РУ-Нова Загора. Те поздравиха децата със смелия избор да се запознаят с трудната и отговорна професия на полицая и им пожелаха успех в придобиването на нови знания и умения.

Началникът на група „Охранителна полиция” към РУ-Нова Загора ст. инспектор Митко Минчев откри учебната година по проекта в СУ „Георги Каравелов” град Шивачево. Училището вече има опит с работата си по проекта в предходни години, като постига много добри резултати, което засилва интереса на децата да вземат активно участие. Учениците от ІІІ-А клас бяха поздравени от директора на училището Теодора Черкезова. Получиха поздравления от класния ръководител Радостина Колева с пожелание да бъдат полезни на своите връстници с придобитите нови знания за закона и отговорността пред обществото. Получиха подкрепа и от началника на РСПБЗН- Твърдица ст. инспектор Димитър Димитров, който раздаде на децата книжки със забавни задачи за пожарната безопасност.

Откриването на детското полицейско управление в СУ „Г. С. Раковски” в град Котел е планирано за другата седмица.

Националната програма „Детско полицейско управление“ за ранна превенция след подрастващите е резултат от споразумение между МВР, МОН, Българския туристически съюз, Българския червен кръст и неправителствени организации. Целта е децата да получават знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си; да се справяне в трудни ситуации с различни предизвикателства вкъщи, в училище, на улицата, в планината, да работят в екип, да се научат на уважение и толерантност.