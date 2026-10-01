Над 550 ученици влизат в битка за Купата на кмета на Сливен

01.10.2026 15:55 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 ден | 149

Училищни отбори от Сливен за поредна година ще премерят сили във футбола, баскетбола и волейбола в петото издание на турнира за Купата на кмета.

Спортна емоция, състезателен дух и над 550 млади участници ще събере петото издание на турнира за Купата на кмета на Сливен. Днес в зала „Май“ беше изтеглен жребият за предстоящите срещи, които ще противопоставят общо 58 училищни отбора в три от най-популярните спортове – футбол, баскетбол и волейбол.

Тази година Община Сливен разширява мащаба на надпреварата, като за първи път в турнира са включени и ученици от 11 и 12 клас. В състезанието ще участват 26 футболни, 13 баскетболни и 19 волейболни отбора, разпределени в три възрастови групи.

В присъствието на съдийска комисия бяха определени съперниците в отделните спортове. Предстоят срещи, в които освен спортните умения, ще бъдат изпитани отборният дух, феърплейът, дисциплината и стремежът към победа.

Купата на кмета ще донесе не само медали, но и награди. Отборите, класирали се на първите три места, ще получат купи, медали и парични премии. Специално отличие традиционно ще бъде връчено и за феърплей – на училището, което е спазило всички регламенти и е показало най-висока спортна култура и коректност.

Турнирът е част от програмата на Община Сливен за празника на града – Димитровден. Срещите по футбол са планирани за 14 и 15 октомври, а по волейбол и баскетбол – 20 и 21 октомври.

Спортната инициатива се организира от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Общинския съвет по наркотични вещества към Община Сливен. Основната ѝ цел е да насърчава физическата активност и активния начин на живот сред младите хора, като същевременно създава възможности за смислено и полезно прекарване на свободното време.

Само за няколко години турнирът се превърна в едно от най-популярните спортни събития за учениците в Сливен. От първото му издание през юни 2022 г. броят на участващите училищни отбори се увеличава многократно – доказателство за нарастващия интерес към спорта и желанието на младите хора да бъдат активни.

Тази есен Сливен отново ще има своята спортна сцена, а Купата на кмета очаква своите нови шампиони.