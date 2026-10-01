Сливен, кратки вечерни новини, 01.10.2026 г., четвъртък

01.10.2026 15:59 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 ден | 295

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 6 сигнала за произшествия през изминалото денонощие, един от тях се е оказал недействителен.

По повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври, Община Сливен организира празничен концерт в зала „Сливен“.

Психологическо студио „KatrInside“ организира групова практика по звукова терапия.

Община Сливен актуализира Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021–2027 г.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров се срещна с американския доброволец Томи Десиано, който преподава английски език в ПГПЗЕ „Захари Стоянов“ в Сливен.

Държавната субсидия за читалищната дейност в община Сливен за 2026 г. вече е разпределена и възлиза на над 1,18 млн. евро.

Служители на ГДБОП пресякоха в Сливен дейността на група, занимавала се с производство и разпространение на синтетични наркотични вещества.