Информационен бюлетин за пленарната сесия - 5-8 октомври 2026 г.

Приоритети на Парламента за октомврийското заседание на Европейския съвет
Във вторник сутринта евродепутатите ще обсъдят срещата на върха на ЕС на 15 – 16 октомври в дебат с председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен и Ирландското председателство.
Евродепутатите ще настояват за приоритетите на Парламента за дългосрочния бюджет на ЕС
В сряда Парламентът ще обсъди последните развития по преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС, откакто евродепутатите внесоха исканията си миналия април.
AGILE: Парламентът ще одобри нова програма на ЕС за иновации в областта на отбраната
Програмата отговаря на новата среда за сигурност, оформена от войната на Русия срещу Украйна, в която бързите и евтини иновационни цикли в областта на отбраната са от решаващо значение.
Борба с кризата с разходите за живот и цените на жилищата
Във вторник евродепутатите ще обсъдят начини жилищата да станат по-достъпни, последвани в сряда от дебат с представители на Комисията и Съвета относно настоящата криза с разходите за живот.
Парламентът ще осъди руските избори и ще направи оценка на ситуацията в Украйна
Във вторник евродепутатите и върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас ще обсъдят недемократичните парламентарни избори, които се проведоха в Русия на 18-20 септември.
Политически отношения между ЕС и Китай
С нарастването на геополитическото и икономическото напрежение евродепутатите ще обсъдят политиката на ЕС спрямо Пекин във вторник и ще гласуват придружаваща резолюция в сряда.
Предложения на Парламента за засилване на борбата с корупцията в ЕС
В сряда евродепутатите ще разпитат Комисията и ще представят собствените си идеи по първата стратегия на ЕС за борба с корупцията, която ще бъде представена преди края на 2026 г.