Информационен бюлетин за пленарната сесия - 5-8 октомври 2026 г.

01.10.2026 16:36 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 ден | 184

Приоритети на Парламента за октомврийското заседание на Европейския съвет

Във вторник сутринта евродепутатите ще обсъдят срещата на върха на ЕС на 15 – 16 октомври в дебат с председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен и Ирландското председателство.

Евродепутатите ще настояват за приоритетите на Парламента за дългосрочния бюджет на ЕС

В сряда Парламентът ще обсъди последните развития по преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС, откакто евродепутатите внесоха исканията си миналия април.

AGILE: Парламентът ще одобри нова програма на ЕС за иновации в областта на отбраната

Програмата отговаря на новата среда за сигурност, оформена от войната на Русия срещу Украйна, в която бързите и евтини иновационни цикли в областта на отбраната са от решаващо значение.

Борба с кризата с разходите за живот и цените на жилищата

Във вторник евродепутатите ще обсъдят начини жилищата да станат по-достъпни, последвани в сряда от дебат с представители на Комисията и Съвета относно настоящата криза с разходите за живот.

Парламентът ще осъди руските избори и ще направи оценка на ситуацията в Украйна

Във вторник евродепутатите и върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас ще обсъдят недемократичните парламентарни избори, които се проведоха в Русия на 18-20 септември.

Политически отношения между ЕС и Китай

С нарастването на геополитическото и икономическото напрежение евродепутатите ще обсъдят политиката на ЕС спрямо Пекин във вторник и ще гласуват придружаваща резолюция в сряда.

Предложения на Парламента за засилване на борбата с корупцията в ЕС

В сряда евродепутатите ще разпитат Комисията и ще представят собствените си идеи по първата стратегия на ЕС за борба с корупцията, която ще бъде представена преди края на 2026 г.