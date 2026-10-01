Твърдица кани на кулинарна изложба-базар за Петковден

01.10.2026 16:55 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 ден | 184

По повод 14 октомври, Петковден и празника на град Твърдица, Община Твърдица организира кулинарната изложба-базар „Приготвено от златните ръце на баба“.

Събитието ще се проведе на 14 октомври 2026 г. от 11:00 часа пред НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1914 г.“ в Твърдица.

Организаторите канят всички желаещи да се включат със свои традиционни ястия, баници, погачи, сладкиши, домашни печива, зимнина и други кулинарни предложения.

Инициативата има за цел да съхрани и популяризира българските кулинарни традиции и рецептите, предавани от поколение на поколение.

Желаещите да участват могат да получат допълнителна информация от Павлина Илиева от Община Твърдица на телефон 0897 34 92 59.

Изложбата-базар е част от празничната програма за Петковден в Твърдица.