AMD предлага пробни SoC за дългосрочни мисии в Космоса

02.10.2026 09:12 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди 15 часа | 153

AMD съобщи, че предоставя мостри на избрани клиенти от програмата за ранен достъп от адаптивната SoC система AMD Versal AI Core XQRVC1902, поместена в усъвършенстван корпус от клас „космос“ (space-grade), предназначен за спътници с дълъг експлоатационен живот, пилотирани космически апарати и други мисии, изискващи най-високо ниво на надеждност.

Специално проектиран за мисии с продължителност до 15 години, този усъвършенстван чип-пакет включва чип-кондензатори с качество за космически приложения, консервативни правила за проектиране и подобрен материал за органичния субстрат, които позволяват справяне със суровите топлинни и механични натоварвания в космоса. Предоставянето на мостри на клиенти е важен етап по пътя към получаване на квалификация „Клас Y“ – най-високото ниво на качество и надеждност съгласно стандарта MIL-PRF-38535 за компоненти, предназначени за космически полети – и дава възможност на клиентите да изработват инженерни модели с тази технология за мисии, изискващи абсолютна надеждност.

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