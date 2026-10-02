Общинското ръководство продължава ежемесечните приемни с граждани в Сливен

02.10.2026 11:34 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 13 часа | 127

Кметът Стефан Радев и екипът му проведоха ежемесечните си приемни с граждани, които обичайно протичат през първите дни на новия месец. От градоначалника бе потърсено съдействие относно жилищен въпрос. Казус със съмнения за незаконна търговска дейност също бе сред представените от граждани случаи на вниманието на кмета. В хода на срещите той се ангажира с проверка и съдействие по поставените въпроси.

Пред заместниците на Радев бяха споделени казуси относно опасения за незаконно строителство, противообществени прояви и вандализъм, въпроси за уличното осветление, работна заетост и жилищно устройване.

Общинското ръководство провежда приемен ден всеки първи четвъртък от месеца през годината. Записването протича три дни преди насрочената дата – в понеделник от 8:30 часа, в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на Общината.

При възникнали обстоятелства, които налагат промяна на датата на приемната, гражданите се уведомяват своевременно.