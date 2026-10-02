02.10.2026 13:13 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 11 часа | 142

Новият представител на УНИЦЕФ за България Мио Немото беше гост в Община Сливен. Кметът Стефан Радев го приветства с добре дошъл след посещението на Немото в Центъра за майчино и детско здраве. Мио Немото е представител на УНИЦЕФ за България от три седмици и посещението му в Сливен е едно от първите за страната.

Той сподели много приятни впечатления от Сливен и благодари за ползотворното сътрудничество с Общината и подкрепата за децата и семействата. Центърът за майчино и детско здраве е създаден през 2014 г. с подкрепата на УНИЦЕФ. Услугата предлага безплатни домашни посещения от медицински сестри и акушерки на бременни жени и семейства с деца до три години.

„Имаме дълга история на сътрудничество в помощ на децата. Радвам се, че сте тук и че можем да продължим това партньорство“, каза кметът на Сливен Стефан Радев. Общината отделя средства от собствения си бюджет за дейността на центъра и възнамерява да продължи да го подкрепя.

Немото бе придружен от Снежана Радева, директор на програмите „Ранно детско развитие“ в УНИЦЕФ България, която отговаря за проекта в Сливен.

Снежана Радева съобщи, че чрез услугите на центъра са подкрепени около 15 000 деца, като около 10 процента от тях са със затруднения в развитието. Услугата е достъпна за всяко младо семейство, което има нужда от подкрепа.

Радева определи Община Сливен като „втори дом“ и припомни дългогодишното партньорство между УНИЦЕФ и Общината по европейски проекти, свързани с ранното детско развитие. Тя припомни, че Община Сливен е участвала в националната пилотна фаза на Европейската гаранция за детето. Като едно от основните предизвикателства по време на срещата бе посочен административният капацитет. Социалните дейности са само част от работата на общините, но са свързани с голям обем и разнообразие от задачи. Беше даден и пример със семейство, което се е преместило да живее в Сливен заради добрите възможности за подкрепа, които предоставя местната система от социални услуги.

От УНИЦЕФ изразиха надежда други общини от региона да последват примера на Сливен. Организацията ще продължи да работи с Министерството на здравеопазването и други институции. Предстоят инициативи в областта на здравното образование, като Сливен е сред първите одобрени общини.

Немото подчерта, че УНИЦЕФ иска да популяризира добрите практики на национално ниво и да насърчава споделянето на работещи модели между общините. „Децата са нашето бъдеще“, подчерта той.