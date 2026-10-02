02.10.2026 15:30 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 9 часа | 119

Възможността сливенски ученици да посетят църквата „Света София – Божия премъдрост"“, където ще бъдат положени мощите на Цар Самуил, ще обсъди кметът Стефан Радев с директорите на сливенските училища. Днес той отправи покана за среща с тях в Общината на 5 октомври – понеделник. Идеята е да се организират училищни екскурзии по график до столицата, за което е необходима предварителна организация и координация.

„Смятам, че това историческо събитие - „завръщането“ на един от най-великите български владетели, е много подходящо за надграждане на образованието на сливенските деца и за възпитанието на патриотични ценности“, коментира кметът.