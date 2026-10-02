С поредица от инициативи в Котел и населените места от общината беше отбелязан Международният ден на възрастните хора – 1 октомври.
В село Медвен НЧ „Извор-1882“ поздрави възрастните хора с поздравителен адрес от Невена Спасова, председател на пенсионерския клуб, и кметския наместник Кънчо Дънеков.
В Градец НЧ „Надежда“ се включи в празника с ръчно изработени картички, които бяха подарени на възрастни жители на селото.
В Тича НЧ „Просвета-1870“ отправи поздрав към хората от третата възраст с пожелания за здраве, спокойствие, дълголетие, обич и щастливи години сред близки и приятели.
Международният ден на възрастните хора беше отбелязан с различни прояви и в Котел, Жеравна и Нейково.
Инициативите в общината бяха посветени на уважението и признателността към възрастните хора и техния принос към семействата и местните общности.