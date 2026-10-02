02.10.2026 15:50 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 9 часа | 131

С поредица от инициативи в Котел и населените места от общината беше отбелязан Международният ден на възрастните хора – 1 октомври.

В село Медвен НЧ „Извор-1882“ поздрави възрастните хора с поздравителен адрес от Невена Спасова, председател на пенсионерския клуб, и кметския наместник Кънчо Дънеков.

В Градец НЧ „Надежда“ се включи в празника с ръчно изработени картички, които бяха подарени на възрастни жители на селото.

В Тича НЧ „Просвета-1870“ отправи поздрав към хората от третата възраст с пожелания за здраве, спокойствие, дълголетие, обич и щастливи години сред близки и приятели.

Международният ден на възрастните хора беше отбелязан с различни прояви и в Котел, Жеравна и Нейково.

Инициативите в общината бяха посветени на уважението и признателността към възрастните хора и техния принос към семействата и местните общности.