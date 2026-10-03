Сливен, кратки вечерни новини, 03.10.2026 г., събота

03.10.2026 15:47 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 7 часа | 287

Малцина протестираха днес пред сградата на община Сливен с искане да живеят спокойно и да се вземат мерки срещу зачестилите кражби.

На 10 октомври 2026 г. от 10:00 до 14:00 ч. на площад „Хаджи Димитър“ в Сливен ще се проведе поредната кампания на „Клуб за Бъдеще – Сливен“.

На 2 октомври 2026 г. представителят на УНИЦЕФ в България Мио Немото проведе първата си официална среща в област Сливен с областния управител Михаил Кашеров.

Синодът на Българската православна църква взе решение да низвергне от сан архимандрит Дионисий (Мишев), сливенският митрополит Арсений гласува против.

Eднa oт нaй-бъpзo paзвивaщитe ce диcтpибyтopcĸи ĸoмпaнии y нac Ѕugаrlаnd, ĸoятo e cпeциaлизиpaнa във внoca и диcтpибyциятa нa шoĸoлaдoви издeлия, биcĸвити, бoнбoни и бeзaлĸoxoлни нaпитĸи, плaниpa инвecтиция зa 700 000 eвpo в Индycтpиaлeн пapĸ Cливeн.

В ОД МВР-Сливен обявиха конкурс за 31 вакантни младши изпълнителски длъжности.

Училищни отбори от Сливен за поредна година ще премерят сили във футбола, баскетбола и волейбола в петото издание на турнира за Купата на кмета.