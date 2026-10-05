05.10.2026 10:19 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 2 часа | 79

Празничният концерт „На мегдана по Петковден“ ще се проведе на 10 октомври от 18:00 часа в НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1914 г.“ – Твърдица.

Самодейците подготвят специална програма с музика, танци и сценични изпълнения, посветени на празника на града. Организаторите загатват и за изненада, която ще върне публиката назад във времето и ще припомни позната фигура от миналото на Твърдица.

Подготовката за концерта включва усилени репетиции, а участниците обещават вечер, изпълнена с настроение, емоции и местни традиции.

Събитието е част от празничните прояви за Петковден в Твърдица.