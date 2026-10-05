05.10.2026 10:24 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 2 часа | 72

С музика, аплодисменти и емоционални срещи приключи Четвъртият национален фестивал на старите градски и шлагерни песни „В прегръдката на Танголита“ – Нова Загора 2026.

В продължение на три дни, от 2 до 4 октомври, градът посрещна изпълнители и вокални формации от различни краища на България, обединени от любовта към старите градски и шлагерни песни.

Фестивалът беше открит на 2 октомври с галаконцерт на лауреати от предходни издания. На следващия ден по улиците на Нова Загора премина празнично дефиле, след което започна конкурсната програма в категориите „Вокални групи“, „Камерни състави – дует, трио, квартет“ и „Индивидуални изпълнители“.

Заключителният концерт на 4 октомври събра на сцената домакините от Вокална група „Танголита“, Вокална формация „Малка серенада“ от Шумен, ГСГП „Вела“ от Велинград и Състава за популярни песни при НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“ от Балчик. Музикален поздрав отправи и председателят на журито Бони Милчева.

Сред най-емоционалните моменти беше общото изпълнение на песента „Букет червени рози“, когато участници от конкурсната програма застанаха заедно на сцената.

По време на официалното награждаване бяха отличени най-добрите изпълнители в трите категории, както и носителите на специалните фестивални награди. Журито беше в състав Бони Милчева – председател, доц. д-р Дончо Донев, Галя Захариева, Андония Спасова и Петко Танев.

Бяха връчени и отличия за принос към интерпретирането и популяризирането на старата градска и шлагерна песен.

Тридневната програма превърна Нова Загора в сцена за любими песни, срещи между изпълнители и публика и споделени музикални емоции.