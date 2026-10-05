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Нова Загора събра водещи стрелци на втория турнир за купа „Яница“

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди около 1 час | 72

Нова Загора събра водещи стрелци на втория турнир за купа „Яница“

На 3 октомври Нова Загора беше домакин на втория Турнир по стрелба с лък за купа „Яница“, организиран от Община Нова Загора и СК „Оренда“ – Archery Club Nova Zagora като част от празничната програма на града.

В надпреварата се включиха утвърдени състезатели и млади надежди от различни клубове в страната. Сред специалните гости бяха световният шампион Николай Гайдаров и бронзовата медалистка Ивелина Петрова.

Публиката имаше възможност да наблюдава и майсторската стрелба на Асен Пейчев, един от изявените състезатели в дисциплината „гол лък“.

Особено настроение в турнира внесоха децата от шуменската школа „Аспарух“, които се включиха с много ентусиазъм и спортен хъс.

За състезателите беше подготвено трасе с 22 мишени, което постави на изпитание тяхната точност, концентрация и издръжливост. Участниците демонстрираха добра подготовка и спортсменство в оспорваната надпревара.

Турнирът се превърна в един от спортните акценти в програмата за празника на Нова Загора и събра на едно място състезатели от различни поколения, обединени от интереса към стрелбата с лък.

Снимки

Нова Загора събра водещи стрелци на втория турнир за купа „Яница“
Нова Загора събра водещи стрелци на втория турнир за купа „Яница“
Нова Загора събра водещи стрелци на втория турнир за купа „Яница“
Нова Загора събра водещи стрелци на втория турнир за купа „Яница“
Нова Загора събра водещи стрелци на втория турнир за купа „Яница“
Нова Загора събра водещи стрелци на втория турнир за купа „Яница“
Нова Загора събра водещи стрелци на втория турнир за купа „Яница“

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