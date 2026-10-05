Нова Загора събра водещи стрелци на втория турнир за купа „Яница“

05.10.2026 10:29 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди около 1 час | 72

На 3 октомври Нова Загора беше домакин на втория Турнир по стрелба с лък за купа „Яница“, организиран от Община Нова Загора и СК „Оренда“ – Archery Club Nova Zagora като част от празничната програма на града.

В надпреварата се включиха утвърдени състезатели и млади надежди от различни клубове в страната. Сред специалните гости бяха световният шампион Николай Гайдаров и бронзовата медалистка Ивелина Петрова.

Публиката имаше възможност да наблюдава и майсторската стрелба на Асен Пейчев, един от изявените състезатели в дисциплината „гол лък“.

Особено настроение в турнира внесоха децата от шуменската школа „Аспарух“, които се включиха с много ентусиазъм и спортен хъс.

За състезателите беше подготвено трасе с 22 мишени, което постави на изпитание тяхната точност, концентрация и издръжливост. Участниците демонстрираха добра подготовка и спортсменство в оспорваната надпревара.

Турнирът се превърна в един от спортните акценти в програмата за празника на Нова Загора и събра на едно място състезатели от различни поколения, обединени от интереса към стрелбата с лък.