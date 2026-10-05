Сливен, кратки вечерни новини, 05.10.2026 г., понеделник

05.10.2026 15:58 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 174

„Шугарленд“ ЕООД е вторият инвеститор, който придобива терен в Индустриален парк – Сливен.

По случай 5 октомври – Международния ден на учителя, областният управител на Сливен Михаил Кашеров отправи поздрав към директорите, учителите и педагогическите специалисти в областта.

По случай Международния ден на учителя – 5 октомври, кметът на Сливен Стефан Радев отправи поздрав към всички учители в общината.

„Топлофикация Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД вече има нов интернет сайт – toplosliven.com.

На 6 октомври от 14:00 ч. във фоайето на зала „Сливен“ ще се проведе традиционната среща на учителките, носителки на наградата „Аргира Жечкова“.

На 6 октомври от 18:00 ч. в зала „Сливен“ ще бъдат връчени наградите на Община Сливен за постижения в предучилищното и училищното образование.

Международният турнир по баскетбол на колички „InWheel“ се проведе от 2 до 4 октомври в спортна зала „Васил Левски“ в Сливен с подкрепата на областния управител.