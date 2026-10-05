05.10.2026 12:40 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди 2 часа | 85

На 13 октомври в Твърдица ще се проведе откритият турнир по тенис на маса „TVARDITSA OPEN 26“. В надпреварата могат да се включат любители на спорта от града и общината.

Турнирът ще започне в 17:30 часа в салона на бившето Минно училище. За най-добре представилите се участници са предвидени награди.

Записването е до 17:00 часа на 12 октомври на телефон 0884 434 869, лице за контакт Пламена Тропчева.

Събитието дава възможност на любителите на тениса на маса да премерят сили и да покажат своите умения в спортна надпревара.