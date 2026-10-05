Отличие за отдаденост и професионализъм – повод за гордост за нашето училище

Днес, на официална церемония по повод Деня на учителя, бе връчено престижно отличие на Йорданка Стефанова Стефанова – старши учител в начален етап в ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен.
Наградата е присъдена от Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители – Сливен за подгласник в конкурса „Мисия учител“ 2026 в направление „Начално образование“.
Отличието е признание за нейния дългогодишен труд, постоянство, висок професионализъм, всеотдайност и стремеж към усъвършенстване – качества, които всеки ден оставят следа в живота на нейните ученици.
По време на церемонията Регионалният съвет на КНСБ – Сливен също изрази своята благодарност към учителите за труда, знанията и сърцето, които влагат в образованието на децата.
За нас това отличие е не само личен успех, а признание за силата и професионализма на учителите от ОУ „Елисавета Багряна“.
Поздравяваме г-жа Стефанова и ѝ пожелаваме още много поводи за гордост, вдъхновение и успехи!