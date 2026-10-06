Нова програма за иновации в областта на отбраната AGILE, одобрена от Парламента

06.10.2026 14:33 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 14 минути | 2

Бърза и целенасочена подкрепа за революционни иновации в отбранителните технологии

Акцент върху МСП, стартиращите и разрастващите се предприятия

Гъвкаво допълнение към съществуващия инструментариум на ЕС за отбранителната промишленост

Програмата има за цел да отговори на новата среда за сигурност, породена от агресивната война на Русия срещу Украйна, в която бързите и евтини иновации в отбраната са от решаващо значение.

Във вторник евродепутатите одобриха създаването на програма за гъвкави и бързи иновации в областта на отбраната (AGILE), нов инструмент на стойност 115 милиона евро, предназначен да предоставя бърза, гъвкава и целенасочена финансова подкрепа на малките и средните предприятия (МСП), включително стартиращи и разрастващи се предприятия, които разработват нововъзникващи и революционни отбранителни технологии. Преговарящите от Парламента и Съвета постигнаха предварително съгласие за създаването на програмата през юли 2026 г.

Програмата е предназначена да стимулира иновациите с ускорени безвъзмездни средства и достъп до изпитване и сертифициране. Това дава възможност на държавите членки да участват в определянето на изискванията, за да се гарантира, че разработените продукти отговарят на техните нужди по отношение на оперативните способности.

Програмата ще се съсредоточи върху МСП, стартиращите и разрастващите се предприятия, работещи по нововъзникващи и революционни отбранителни продукти, включително адаптирането на гражданските технологии за отбранителни приложения, за да се спомогне за преодоляване на пропастта между разработването и внедряването. Тя ще осигури ускорен четиримесечен срок за отпускане на безвъзмездни средства, като засили ролята на AGILE като пъргаво допълнение към съществуващия инструментариум на ЕС за отбранителната промишленост.

AGILE също така ще улесни връзката между МСП и т. нар. „главни“ предприятия на отбранителната промишленост, които доминират в сектора, включително чрез специално намиране на партньори за увеличаване на навлизането на продукти, подпомагани от AGILE.

Цитати

„С AGILE ускоряваме пътя от иновациите към внедряването, като същевременно укрепваме нашите МСП, осигуряваме подкрепа за Украйна, засилваме гаранциите срещу стратегически зависимости, повишаваме сигурността на доставките и предоставяме стабилен надзор, за да помогнем за оформянето на бъдещите инициативи на ЕС в областта на отбраната“, каза Тонино Пиsцула (С&Д, Хърватия), водещ евродепутат в комисията по сигурност и отбрана.

„Европа не може да си позволи да действа бавно, когато заплахата е бърза. AGILE е нашият отговор: бързо получаване на финансиране, премахване на бюрокрацията и твърдо затваряне на вратата за тези, които не споделят нашите ценности. Иновациите са силата на Европа. Нека най-накрая ги използваме“, каза Иварс Иябс (Renew, Латвия), водещ евродепутат от комисията по промишленост, изследвания и енергетика.

„Програмата AGILE ще спомогне за превръщането на иновационния потенциал на Европа в практически възможности за нашите въоръжени сили. Чрез подкрепата, която оказва на МСП и стартиращи предприятия при разработването на нови технологии, програмата ще въведе нови идеи в екосистемата на отбраната и ще укрепи способността на Европа да предоставя решенията, от които се нуждаят нейните въоръжени сили“ Мари-Агнес Щрак-Цимерман (Renew, Германия), председател на комисията по сигурност и отбрана.

Борис Будка (ЕНП, Полша), председател на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, заяви: „Тъй като Украйна разчита на европейска подкрепа, нашите МСП се нуждаят от целенасочени програми, за да ускорят прехода от прототип към оперативна способност. AGILE има за цел да запълни тази празнина. Руската агресия промени правилата на играта: печели тази страна, която въвежда иновации по-бързо. Европа не може да си позволи най-обещаващите си новатори в областта на отбраната да бъдат забавени от бюрокрацията. Нашата работа сега е да докажем, че този модел работи на практика, така че да може да послужи като план за предстоящия Европейски фонд за конкурентоспособност и следващото поколение програми в областта на отбраната. Сигурността на Европа зависи от подкрепата на новаторите, които могат най-бързо да превърнат обещанията в реалност.“

Следващи стъпки

Законодателството беше прието с 536 гласа „за“, 101 гласа „против“ и 16 гласа „въздържал се“. Сега то трябва да бъде официално одобрено от Съвета преди публикуването му в Официален вестник. Програмата ще започне да функционира в началото на 2027 г.

Контекст

Въпреки че ЕС вече е разработил значителна рамка за иновации в областта на отбраната, насочена предимно към дългосрочни и широкомащабни проекти, програмата AGILE има за цел да отговори на факта, че нововъзникващите и революционните технологии (включително изкуствен интелект, квантовите изчислителни технологии, роботиката, киберспособностите и космическите системи) са все по-решаващи за военната ефективност.

Програмата AGILE ще подкрепи капацитета за бързи иновации на МСП, включително иновативни стартиращи и разрастващи се предприятия, при предоставянето на нововъзникващи и революционни отбранителни продукти и технологии, които са насочени към най-неотложните предизвикателства, пред които са изправени въоръжените сили на държавите членки, с акцент върху ефективността на разходите и намаляването на стратегическите зависимости от неасоциирани трети държави.