Отношенията между ЕС и Китай: диалог, справедлива търговия и права на човека

07.10.2026 14:51 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 час | 49

Призив за икономическа реципрочност и пропорционален отговор от страна на ЕС, ако Китай не отвори пазарите си

Китай трябва да използва влиянието си върху Русия, за да помогне за прекратяване на войната в Украйна

Трябва да се поддържа натиск върху Пекин, за да се облекчат репресиите и да се освободят политическите затворници

Европейският парламент настоява за по-силна и принципна политика между ЕС и Китай, която съчетава диалога с по-голяма защита на европейските интереси.

В препоръка, приета в сряда с 454 гласа „за“, 86 „против“ и 110 „въздържал се“ и адресирана до другите институции на ЕС, евродепутатите заявяват, че интересът на ЕС е да насърчава многостранен свят. Те подчертават значението на диалога с Китай по глобалните предизвикателства, мира и сигурността, климата и правата на човека. В същото време те отбелязват, че двустранните отношения са достигнали критична точка поради нелоялните икономически практики на Китай и позицията му относно войната на Русия срещу Украйна. Членовете на Европейския парламент изразяват дълбока загриженост във връзка с потвърдени сведения, че китайските въоръжени сили са обучавали руски военнослужещи за водене на бойни действия в Украйна. Според тях ЕС трябва да се координира със Съединените щати, членовете на Г-7 и други единомислещи партньори и да насърчи Китай да използва влиянието си върху Русия, за да помогне за прекратяване на войната.

Намаляване на зависимостите и защита на европейските ценности

Евродепутатите заявяват, че са необходими спешни действия срещу използването на икономическата зависимост на ЕС от Китай като оръжие, заедно със строга стратегия за намаляване на риска, фокусирана върху суровините от критично значение, лекарствата, батериите, електрическите превозни средства, информационните и комуникационните технологии, полупроводниците и други стратегически сектори. Те призовават за по-строг скрининг на инвестициите и защита на критичните технологии, инфраструктура и вериги на доставки. Парламентът определя промишления свръхкапацитет на Китай, държавните субсидии и други ограничения върху достъпа на европейските предприятия до китайския пазар като нарастващи предизвикателства пред икономиката на ЕС.

Евродепутатите настояват за реципрочност и еднакви условия на конкуренция в търговията и инвестициите и подкрепят пропорционални действия на ЕС, когато Китай не осигури отвореност на вътрешния си пазар. В него също така се призовава за по-силни партньорства по линия на Global Gateway, които да предоставят надеждна алтернатива на инициативата на Китай „Един пояс, един път“,, особено в Африка и Латинска Америка. Докладът потвърждава политиката на ЕС за единен Китай, като същевременно се противопоставя на всяка едностранна промяна на статуквото в Тайван чрез сила или принуда.

Евродепутатите призовават за по-голяма устойчивост срещу кибератаки, външна намеса, шпионаж и хибридни заплахи, като същевременно настояват за засилен диалог по правата на човека и натиск върху Китай заради репресиите, принудителния труд и политиките в Тибет и Синцзян. 1ал, 1ам Парламентът изразява дълбока загриженост във връзка с приемането на Закона за насърчаване на етническото единство и напредък и риска той да доведе до по-нататъшна институционализация на асимилационните политики. Те също така призовават за безусловно освобождаване на политическите затворници.

Цитат

Докладчикът Хилде Вотманс (Renew, Белгия) заяви: „Днешното мнозинство бележи повратна точка в политиката на Европа спрямо Китай. С френско-германската инициатива от тази седмица се очертава широк консенсус в ЕС относно необходимостта от по-балансирани икономически отношения с Китай. Надявам се утре комисар Шефчович да предаде това единно икономическо послание в Пекин. Но този доклад отива още по-далеч: искаме сътрудничество с Китай, където това е възможно, като същевременно оставаме твърди по отношение на нашата сигурност и ценности. Докато продължават да съществуват фундаментални различия, системното съперничество също ще бъде част от нашите отношения“.

Контекст

Между март и юни 2026 г. три парламентарни делегации посетиха Китай; по-късно през октомври 2026 г. ще последва четвърто. Преките контакти между Европейския парламент и китайските власти се възобновиха миналата година, след като бяха ефективно замразени от 2021 г., когато китайското правителство наложи санкции на няколко членове на ЕП в отговор на санкциите на ЕС за правата на човека срещу китайски длъжностни лица и организации.