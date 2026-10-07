Сливен, кратки вечерни новини, 07.10.2026 г., сряда

07.10.2026 16:14 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 139

Делегация от Община Сливен посети побратимения германски град Гера по покана на неговия кмет Курт Даненберг.

Община Сливен планира информационна кампания в малките населени места, чрез която жителите ще бъдат запознати с възможностите за финансиране на различни проекти чрез местните инициативни групи (МИГ).

Община Сливен за трета поредна година връчи наградите „Учител на годината“ и „Директор на годината“ на официална церемония в зала „Сливен“.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 10 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

За четвърта поредна година Община Сливен организира безплатни тренировки по плуване за ученици от града.

Областна администрация – Сливен предостави лек автомобил „Ауди А8“ на Областната дирекция на МВР за нуждите на полицията.

На 10 и 11 октомври 2026 г. Сливен ще бъде домакин на първото издание на SLIVEN FUTURE FORUM 2026, посветено на инвестициите и икономическото развитие на областта.