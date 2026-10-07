Делегация от Сливен бе на посещение на побратимения град Гера

07.10.2026 16:31 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди 37 минути | 30

Делегация от Община Сливен посети побратимения немски град Гера. Визитата се състоя след покана от страна на кмета Курт Даненберг и обхвана празненствата по повод 789 години от официалното основаване на града.

Сливен бе представен от общинските съветници Веселина Тонева, Соня Келеведжиева и Стефан Щилиянов, както и от Светомир Минчев, експерт от Община Сливен в сферата на международното сътрудничество и инвестициите.

В рамките на посещението общинските съветници от Сливен проведоха срещи и разговори с представители на образователни институции от Гера. Обсъдени бяха възможности за нови партньорства, съвместни проекти и образователни обмени. Дългогодишните контакти между двете страни създават във времето предпоставки за разширяване на сътрудничеството, насочени в сферата на образованието, културата и работата с младите хора.

Празничната програма на немския град събра представители на различни обществени сфери и показа богатството на традициите и историята на Гера. Сред най-впечатляващите моменти бе двучасовият парад, в който се включиха представители на институции, на организации и общности от различни сфери, творци и занаятчии. В програмата бяха представени и атрактивни възстановки на исторически събития.

Специално място в празничната програма зае съвместният концерт на ученици от Гера и младите музиканти от Сливен, реализиран в рамките на проекта „Музиката вместо улицата“ - среща, която превръща партньорството в бъдеще. Проектът от години свързва хора и институции от двата побратимени града, а негов двигател е сливенският цигулар маестро Георги Калайджиев. С подкрепата на Община Сливен, на немски приятели, организации, администрацията на Гера, световноизвестният концертмайстор последователно развива музикална школа, която дава възможност на деца от сливенския квартал „Надежда“ да открият силата на музиката. Освен това им разкрива възможност да се насочат към подходящия за тях музикален инструмент. Днес резултатите са впечатляващи –възпитаници на школата вече са постигнали високи професионални успехи и се изявяват, както на българската, така и на международнатата сцена.

На 5 октомври младите музиканти от Сливен проведоха съвместни занятия с ученици от Гера. Срещата им даде възможност да се опознаят, да представят своите умения и интереси и да създадат нови приятелства чрез музиката.

В рамките на посещението децата посетиха и Парка на побратимените градове в Гера, където се намира градината на Сливен. Там расте бряст – потомък на емблематичния за града символ - Стария бряст, който продължава да развива връзката между двата града и тяхната обща история на приятелство.

Партньорството между Сливен и Гера не спира да се развива. Към днешна дата то се радва на ползотворно сътрудничество, не само чрез официални срещи и институционални контакти, а най-вече чрез хората – чрез децата, музиката, образованието и възможностите младите поколения, да се срещат, да обменят идеи и да изграждат връзки отвъд границите.