Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 08.10.2026 г.

08.10.2026 10:22 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 27 минути | 41

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 07.09.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 08.10.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: Криминалисти от РУ-Сливен са задържали двама мъже за кражба на близо 900 евро от вендинг автомат. Сигналът е подаден на 7 октомври. По данни на заявителя за времето от 30 септември до 5 октомври от вендинг автомат за детски играчки е открадната сумата от 892 евро. След проведени издирвателни действия извършителите са установени и задържани. Те са криминално проявени мъже на 27 и 26 години от град Сливен. Задържани са за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

В РУ-Сливен е започнато бързо производство за управление на нерегистрирано превозно средство- електрически скутер марка "YC-H". Проверката е извършена на 7 октомври от екип на сектор „Пътна полиция“ – Сливен. Превозното средство е управлявано от мъж на 68 години от град Сливен.

Нова Загора: 41-годешен водач на лек автомобил „Мазда 5“ е установен с положителна проба за алкохол, след като е ударил паркиран автомобил. Инцидентът е станал на 7 октомври на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Нова Загора. Няма пострадали, причини са леки материални щети. Пробата за употреба на алкохол на водача, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1, 2 промила /2, 28 промила/. Издаден е талон за медицинско изследване. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.