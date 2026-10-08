Сливен ще бъде домакин на XIII Национален фестивал на източноправославната църковна музика

На 10 и 11 октомври 2026 г. в Сливен ще се проведе тринадесетото издание на Националния фестивал на източноправославната църковна музика „Николай Триандафилов Сливенец“.
Фестивалът ще бъде открит на 10 октомври, събота, от 17:00 часа с концерт. На 11 октомври, неделя, програмата ще продължи от 10:00 часа с богослужение и концерт. Събитията ще се състоят в храм „Света Богородица“ в Сливен.
Във фестивала ще участват Смесен хор „Добри Чинтулов“ – Сливен с диригент Георгиос Филаделфевс, Архиерейски хор „Херувими“ – Бургас с диригент Илиян Маринов, Академичен камерен хор „Гаудеамус“ при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив с диригент Весела Гелева и Смесен хор „Седянка“ – Силистра с диригент Лидия Кулева.
Организатори на проявата са Община Сливен, НЧ „Зора 1860“ – Сливен и Сливенската митрополия.
Входът за събитията е свободен.