Сливен ще бъде домакин на XIII Национален фестивал на източноправославната църковна музика

08.10.2026 10:36 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 13 минути | 1

На 10 и 11 октомври 2026 г. в Сливен ще се проведе тринадесетото издание на Националния фестивал на източноправославната църковна музика „Николай Триандафилов Сливенец“.

Фестивалът ще бъде открит на 10 октомври, събота, от 17:00 часа с концерт. На 11 октомври, неделя, програмата ще продължи от 10:00 часа с богослужение и концерт. Събитията ще се състоят в храм „Света Богородица“ в Сливен.

Във фестивала ще участват Смесен хор „Добри Чинтулов“ – Сливен с диригент Георгиос Филаделфевс, Архиерейски хор „Херувими“ – Бургас с диригент Илиян Маринов, Академичен камерен хор „Гаудеамус“ при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив с диригент Весела Гелева и Смесен хор „Седянка“ – Силистра с диригент Лидия Кулева.

Организатори на проявата са Община Сливен, НЧ „Зора 1860“ – Сливен и Сливенската митрополия.

Входът за събитията е свободен.