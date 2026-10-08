08.10.2026 10:42 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 79

Музикалният stand-up спектакъл „Клас стани, клас мирно!“ ще бъде представен в Сливен на 21 октомври.

Постановката е на „Перо и вятър“ и е по текстове на Здрава Каменова и Светльо Томов. На сцената ще се изявят Здрава Каменова и Яница Кънева.

Поради интереса към спектакъла е обявено второ представление от 17:00 часа. Представлението от 19:00 часа вече е разпродадено.

„Клас стани, клас мирно!“ съчетава музика и stand-up формат и ще предложи на сливенската публика вечер с хумор и сценични истории.

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