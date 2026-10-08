Изложбата „Когато дървото проговори“ представя над 80 творби в Нова Загора

08.10.2026 11:01 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 61

На 6 октомври в НЧ „Д. П. Сивков-1870“ в Нова Загора беше открита изложбата „Когато дървото проговори“, която представя творчеството на местните автори Стоян Стоянов и Стефан Стефанов.

В експозицията са включени над 80 произведения, изработени от дърво. Творбите са различни по характер и техника, но са обединени от отношението към естествения материал и стремежа той да бъде преобразен чрез майсторство и въображение.

На откриването присъстваха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и нейният екип, общински съветници, близки и приятели на авторите, както и гости на града.

Изложбата беше открита в дните около Петковден. Макар да не е част от официалната празнична програма, събитието се вписва в културната атмосфера на града и насочва вниманието към местните творци и техния принос.

Кметът Галя Захариева поздрави двамата автори и подчерта значението на възможността хората от Нова Загора да представят пред своите съграждани създаденото с труд и талант.

„Когато дървото проговори“ показва различни форми на художествена работа с дърво и напомня, че културният живот на града се развива не само на сцената, но и в ателиетата и работилниците на местните майстори.