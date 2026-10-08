08.10.2026 11:04 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 51

По покана на Община Нова Загора председателят на Българския соколарски съюз Анани Любенов проведе поредица от образователни срещи с деца, посветени на хищните птици, соколарството и опазването на природата.

Инициативата обхвана Нова Загора и селата Съдиево, Коньово, Караново и Стоил войвода. Децата имаха възможност да видят отблизо хищни птици и да научат повече за тяхното поведение, начин на живот и значение за природния баланс.

Анани Любенов представи соколарството като древна практика, свързана с отглеждането и обучението на хищни птици, и разказа за грижите и отговорността, които то изисква. По време на срещите бяха споделени и интересни факти за соколи, ястреби и други представители на хищните птици.

В Нова Загора децата се запознаха и със соколарското куче Шумер, представител на породата ваймаранер, и научиха повече за ролята на кучетата в тази практика.

В инициативата се включи и Красимир Кирилов, ръководител и специалист по ловно стопанство към Ловно-рибарско дружество – Нова Загора. Той представи теми, свързани с отговорното стопанисване на дивеча и горите и опазването на природните ресурси.

Срещите преминаха с много въпроси и интерес от страна на децата, като поставиха акцент върху уважението към живия свят и значението на биоразнообразието.

Инициативата показа и образователната и природозащитна роля на съвременното соколарство, като даде възможност на децата да се докоснат пряко до света на хищните птици и да научат повече за тяхното опазване.