Приоритети на Парламента за първата стратегия на ЕС за борба с корупцията

08.10.2026 13:52 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 11 минути | 4

По-строги правила относно конфликтите на интереси, политическото финансиране и кадровата въртележка между държавния и частния сектор

По-добро трансгранично сътрудничество, правоприлагане и възстановяване на активи

Защита на независими органи, журналисти, съдии и лица, подаващи сигнали за нередности

Общ мониторинг и по-строги условия за спазване на принципите на правовата държава

В четвъртък евродепутатите приеха приоритетите си за предстоящата антикорупционна стратегия на Комисията за укрепване на превенцията, правоприлагането и почтеността в целия ЕС.

В резолюция, приета с вдигане на ръка, Парламентът заяви, че стратегията за борба с корупцията трябва да адресира променящите се рискове от корупция, свързани с организираната престъпност и новите технологии, след влизането в сила на Директивата за борба с корупцията през май 2026 г.

Корупцията подкопава доверието на гражданите, демокрацията и принципите на правовата държава, нарушава икономическата дейност и създава възможности за организираната престъпност и враждебните участници. Евродепутатите предупреждават, че усещането за безнаказаност може да бъде също толкова вредно за демократичната легитимност, колкото и самата корупция.

Предотвратяване и интегритет

Парламентът призовава за основано на факти картографиране на риска от корупция, обучение и по-строги правила за обществените поръчки, безвъзмездните средства и прозрачността. Членовете на ЕП също така искат по-хармонизирани стандарти относно конфликтите на интереси, подаръците, спонсорираните пътувания, декларациите за имущественото състояние и кадровата въртележка между държавния и частния сектор, както и по-ясни правила за лобиране. Те искат общи правила за политическо финансиране и прозрачност по отношение на политическите фондации и посредниците.Институциите на ЕС следва да спазват строги стандарти за борба с корупцията, подкрепени от редовен преглед от други институции на ЕС и евентуални промени в съответните правила на ЕС.

Правоприлагане и трансгранични действия

Евродепутатите призовават за по-тясно сътрудничество и обмен на данни между националните органи и органите на ЕС, включително Европол, Евроюст, Европейската прокуратура и Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Органите за борба с корупцията следва да бъдат независими и да разполагат с подходящи средства, докато Европейската прокуратура следва да получава повече средства за тежка трансгранична корупция, а държавите членки, които все още не са се присъединили към нея, следва да го направят.

Парламентът свързва корупцията с организираната престъпност, изпирането на пари и укриването на активи и призовава за по-решителни действия за проследяване, замразяване, конфискация и възстановяване на облаги от престъпна дейност. В него също така се подчертават рисковете, свързани с криптоактивите, непрозрачните структури на собственост и иновативните цифрови инструмент, като същевременно отново се отправя призив за постепенно премахване на схемите за предоставяне на право на пребиваване срещу инвестиции („златни визи“).

Ролята на пазителите

Евродепутатите призовават гражданското общество и органите за борба с корупцията да бъдат включени във всички фази на стратегията, по-силна защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, и разследващите журналисти, както и на независимите съдебни и антикорупционни органи Парламентът също така призовава за пълноправно членство на ЕС в „Групата държави срещу корупцията“ (GRECO) на Съвета на Европа, така че институциите на ЕС да бъдат подложени на същия контрол като националните органи.

Мониторинг

Евродепутатите искат общи показатели за оценка на антикорупционните политики и по-конкретни, измерими препоръки в годишните доклади на Комисията за върховенството на закона. Те също така призовават за по-строги условия за спазване на принципите на правовата държава в следващия дългосрочен бюджет на ЕС и, когато е уместно, за цели за борба с корупцията във финансираните от ЕС програми.

Контекст

Потенциалните ползи от по-нататъшните действия на ЕС за борба с корупцията се оценяват на стойност до 58,5 милиарда евро годишно. Специално проучване на Евробарометър от 2025 г. установи, че 69 % от европейците смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната държава. Според Европол почти 60 % от престъпните мрежи участват в корупция по един или друг начин.