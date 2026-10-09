09.10.2026 09:10 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 58

• Изложбата „Антология на българския сценичен плакат“ е едно от важните събития в програмата на Есенния театрален салон’2026 на Сливенският драматичен театър „Стефан Киров“

Изложбата „Антология на българския сценичен плакат“ от колекцията на Международното триенале на сценичния плакат за пръв път излиза извън София! Поводът е участие в програмата на Есенния театрален салон’2026 в Сливен. А причината – дългогодишната съвместна дейност на Международното триенале със Сливенския драматичен театър. Под неговия покрив бяха организирани не една и две изложби и проведени много инициативи на триеналето. За тази вече традиционна връзка и полезните резултати от нея говори директорката на Сливенския драматичен театър Радост Костова на официалното откриване на изложбата „Антология на българския сценичен плакат“, която представя творби на класици на плакатното изкуство от емблематични постановки през последните 50 години.

Неуморната съорганизаторка на Международното триенале на сценичния плакат Албена Спасова представи изложбата така: „Колекцията се отличава с изключително многообразие от стилове и авторски решения. В нея с няколко плаката са представени най-големите майстори на българския плакат: Асен Старейшински, Димитър Тасев, Огнян Фунев, Стефан Десподов, Божидар Икономов, Ралица Станоева, Божидар Йонов, Людмил Чехларов и много други. С творчеството си те създаваха лицата на различни театри, направиха облика им разпознаваем. В селекцията сме включили творби, отличени с награди, получили признания у нас и по света. В колекцията присъстват и произведения на автори от следващите поколения, което прави картината показателна за цял един дял от съвременната ни визуална култура. Така се опитваме да запазим паметта, да улесним диалога между поколенията, да извадим от забрава забележителни произведения.“

На сливенските художници, театрали и почитатели на двете изкуства, Радост Костова обърна внимание и на друг интересен елемент от изложбата – тя съдържа една по-малка експозиция, подредена в ротондата на първия етаж във фоайето - серия плакати, изработени за премиерата на спектакъла „Домът на Бернарда Алба“ на дебютантката плакатистка Ралица Вълева. Наградата на отличената дебютантка – студентка в НХИ, от последното 11-то триенале на сценичния плакат, за пръв път е възлагане на творческа задача – изработване на плакат за представление в професионален театър, като изборът неслучайно пада на Сливенския.

Накрая, още една добра новина – Сливенският драматичен театър участва в конкурса за театрален плакат, организиран от Народния театър „Иван Вазов“. За целта журито е избрало два плаката от представления на сливенския театър – „Козметика на врага“ с автор Маргарита Дончева и „Хиляда и вторият“ с автор известната плакатистка Люба Томова. Люба Томова е носителка на „златния плакат“ на Международното триенале, а Маргарита Дончева, доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства – на наградата на триеналето за млад автор.

Щ. Василева