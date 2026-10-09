Общинската организация на инвалидите в Котел отбеляза 35 години

09.10.2026 09:17 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 62

35 години от създаването си отбеляза Общинската организация на инвалидите в Котел. Празникът събра членове, приятели и гости, сред които кметът на Община Котел Коста Каранашев, заместник-председателят на Общинския съвет Владимир Мартинов и регионалният координатор за област Сливен Веселин Василев.

Организацията е учредена през октомври 1991 г. от 21 души с увреждания. През годините броят на членовете ѝ е достигал 120, а днес в нея членуват 81 души – 71 от Котел и населените места и 10 от дружеството в село Пъдарево, създадено през 2025 г.

За изминалите 35 години организацията се е утвърдила като място за подкрепа, общуване и защита на правата на хората с увреждания. Наред със социалната си дейност тя развива и инициативи, които насърчават по-активното участие на своите членове в обществения живот.

Председателят Диана Дончева припомни важни моменти от историята на организацията и благодари на дългогодишните ѝ членове и активисти за приноса им.

По повод юбилея кметът Коста Каранашев подари торта и отправи пожелания за здраве, сили и още много споделени празници.

Празничната програма включи монолога „Наша Гана“ в изпълнение на Десислава Мянкова от СУ „Георги Ст. Раковски“, музикални изпълнения на Константин Гривов от ЦПЛР – Котел, Атанас Златев и Екатерина Дончева, както и стихове на Дамян Дамянов.

Финалът беше с изпълнения на ученици от акордеонния състав, камерната група и представителния танцов състав на НУФИ „Филип Кутев“ с ръководители Пламен Димитров, Илко Маринов и Лъчезар Лазаров.

В рамките на тържеството бяха връчени и благодарствени писма на дългогодишни членове за техния принос към дейността на организацията.

Юбилеят се превърна в повод за равносметка, признателност и среща на хора, свързани с организацията през годините.