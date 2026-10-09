СУ „Христо Ботев“ спечели ученическия футболен турнир за Празника на Нова Загора

09.10.2026 09:24 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди около 1 час | 58

В рамките на проявите за Празника на Нова Загора се проведе футболен турнир за ученици от I до IV клас. Надпреварата събра млади футболисти от града, които премериха сили в оспорвани срещи.

Шампион стана отборът на СУ „Христо Ботев“ – Нова Загора. Второто място зае НУ „Любен Каравелов“, а на трета позиция се класира НУ „Св. Паисий Хилендарски“.

По пътя към първото място футболистите на СУ „Христо Ботев“ записаха две победи. Те се наложиха над НУ „Любен Каравелов“ с 3:2, а във втория си мач победиха НУ „Св. Паисий Хилендарски“ с 11:1.

Освен добри футболни умения, участниците показаха дисциплина, отборен дух и желание за победа.

Турнирът беше още един спортен акцент в празничната програма на Нова Загора и даде възможност на най-малките ученици да покажат своите умения на терена.