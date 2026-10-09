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СУ „Христо Ботев“ спечели ученическия футболен турнир за Празника на Нова Загора

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди около 1 час | 58

СУ „Христо Ботев“ спечели ученическия футболен турнир за Празника на Нова Загора

В рамките на проявите за Празника на Нова Загора се проведе футболен турнир за ученици от I до IV клас. Надпреварата събра млади футболисти от града, които премериха сили в оспорвани срещи.

Шампион стана отборът на СУ „Христо Ботев“ – Нова Загора. Второто място зае НУ „Любен Каравелов“, а на трета позиция се класира НУ „Св. Паисий Хилендарски“.

По пътя към първото място футболистите на СУ „Христо Ботев“ записаха две победи. Те се наложиха над НУ „Любен Каравелов“ с 3:2, а във втория си мач победиха НУ „Св. Паисий Хилендарски“ с 11:1.

Освен добри футболни умения, участниците показаха дисциплина, отборен дух и желание за победа.

Турнирът беше още един спортен акцент в празничната програма на Нова Загора и даде възможност на най-малките ученици да покажат своите умения на терена.

Снимки

СУ „Христо Ботев“ спечели ученическия футболен турнир за Празника на Нова Загора
СУ „Христо Ботев“ спечели ученическия футболен турнир за Празника на Нова Загора
СУ „Христо Ботев“ спечели ученическия футболен турнир за Празника на Нова Загора
СУ „Христо Ботев“ спечели ученическия футболен турнир за Празника на Нова Загора

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