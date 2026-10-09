09.10.2026 09:27 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 60

С музика, танци и много настроение Народно читалище „Напредък-2001“ – Нова Загора отбеляза своя 25-годишен юбилей. Празничният концерт „Етно кабаре“ се проведе на 7 октомври в театралния салон на НЧ „Д. П. Сивков-1870“.

На сцената се представиха самодейните състави и формации към читалището – ДВГ „Усмивчици“, ФГ „Неранза“, Смесен хор „Катаница“, класовете по народно пеене и китара, както и Театралният състав.

Към програмата се присъединиха гост-изпълнители от КСТ „Яница-Т.А“, Клуб „Купонджии“, както и Сияна и Веселин Григорчевич. Специален гост на юбилейната вечер беше певицата Мая Нешкова.

По време на празника беше припомнена и историята на читалищното дело в Нова Загора. Първото читалище в града е създадено през 1870 г. по инициатива на учителя Атанас Богданов, а на 30 май 2001 г. е учредено Народно читалище „Напредък-2001“ с председател Руси Борисов.

През годините читалището се утвърждава като място за културни прояви, самодейно творчество и срещи между различни поколения.

По повод юбилея бяха отправени поздравления към ръководството, самодейците, преподавателите, настоятелите, доброволците и приятелите на читалището. Сред поздравите бяха и цветя от кмета на Община Нова Загора Галя Захариева.

Празничният концерт събра публика и участници около музиката, танца и читалищната традиция и отбеляза четвърт век от възстановяването на „Напредък“ като самостоятелно читалище.