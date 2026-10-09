Симфониета Видин гостува с „Любовна магия 2“ на 2 ноември

09.10.2026 11:12 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 40 минути | 37

Симфониета Видин ще представи концерта „Любовна магия 2“ на 2 ноември от 19:00 часа в читалище „Зора“.

След успеха на първото издание музикалният проект се завръща с нова програма, посветена на любовта и световната класика.

Публиката ще чуе популярни арии и дуети от Григ, Верди, Доницети, Пучини, Гершуин и Йохан Щраус.

На сцената ще излязат Андрея Мирчев, Христиана Лоизу, Симона Кодева и Георгиос Филаделфек заедно със Симфониета Видин. Диригент на концерта е Петър Димитров.

„Любовна магия 2“ обещава вечер с добре познати мелодии и класически произведения, обединени около темата за любовта.