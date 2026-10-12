12.10.2026 10:21 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 34 минути | 36

Градският парк в Нова Загора се превърна в сцена на българския фолклор по време на четвъртото издание на фестивала „Фолклорна омая“ 2026. Събитието събра танцови състави и клубове от различни краища на страната.

Фестивалът беше организиран от Община Нова Загора и Танцова школа „Всички стъпки“. Началото беше дадено от кмета Галя Захариева, която поздрави участниците и им пожела успешни изяви и вдъхновение.

Домакините от Танцова школа „Всички стъпки“ – Нова Загора, с ръководители Павлина и Стоян Петрови, откриха програмата с „Кривата ръченица“ и „Боалийско“.

Във фестивала участваха състави от Нова Загора, Стара Загора, Сливен, Мечкарево, Горно Черковище, Хасково, Раднево, Хановци, Ямбол, Варна и София. На сцената се представиха клубове и формации като „Балига“, „Тракийци“, „Детелини“, „Роза“, „Мераклийчета“, „Фолклорна магия“, „Мъниста“, „Мераклии“, „Коло-РА“, „Купонджии“, „Хановци“ и „Живо чудо“.

Сред участниците бяха и Групата по танцова терапия към Центъра за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица със слухови увреждания във Варна, както и детски танцови състави.

Разнообразната програма представи хора, танци и носии от различни фолклорни области на България и даде възможност на публиката да се докосне до богатството на традиционната култура.

Фестивалът завърши с общо хоро, което събра участници и гости и постави финал на четвъртото издание на „Фолклорна омая“ в Нова Загора.