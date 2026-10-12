12.10.2026 10:24 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 31 минути | 34

Театралният салон на НЧ „Диньо П. Сивков – 1870“ в Нова Загора беше домакин на събора-надпяване „Загоре пее“, който събра самодейци от пенсионерските клубове в общината.

Събитието беше открито от кмета на Община Нова Загора Галя Захариева, която поздрави участниците за тяхната отдаденост към българския фолклор и съхраняването на местните традиции.

На сцената се представиха вокални и фолклорни групи, хорове и индивидуални изпълнители от Нова Загора и селата Млекарево, Бял кладенец, Коньово, Стоил войвода, Събрано, Асеновец, Омарчево, Баня и Любенова махала.

В програмата прозвучаха народни песни в изпълнение на ВГ „Яница“, ПГ „Ермелик“, ЖПГ за автентичен фолклор от Коньово, ФГ „Зорница“, Смесения хор при ПК „Загоре“, ПГ „Събранки“, ПК „Детелини“, ФГ „Тунджа пее“, ФГ „Детелина“ и други състави. С индивидуални изпълнения се включиха и Милка Илиева от Бял кладенец и Димана Сербезова от Стоил войвода.

Съборът представи разнообразието на местния фолклор и даде възможност на участниците да споделят своята любов към народната песен и традициите.

В края на проявата всички състави и индивидуални изпълнители получиха грамоти и сувенири от Община Нова Загора като признание за участието и приноса им към съхраняването на фолклорното наследство.