С вихрена и абсурдна комедия на недоразуменията завършва Есенния театрален САЛОН’2026

12.10.2026 10:27 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 19 минути | 6

• Представлението на комедията „Психо“ на Благоевградския театър ще се състои утре, 12 октомври, от 19 ч. в големия салон на Драматичния театър „Стефан Киров“, с участието на познатите от летописа на Сливенския театър обичани артисти Албена Павлова и Емил Марков

Последната проява от програмата на Есенния театрален салон в Сливен е представлението на комедията „Психо“ на Благоевградския театър, което ще се състои на 12 октомври, утре, от 19 ч. в големия салон на Драматичния театър „Стефан Киров“. В него участват две познати лица от летописа на Сливенския театър – обичаните артисти Албена Павлова и Емил Марков.

Ексцентричната комедия "ПСИХО“ е създадена по култовата пиеса "Какво видя икономът“ от британския драматург Джо Ортън – една от най-провокативните и остроумни английски комедии на XX век. Джо Ортън остава в историята като един от най-радикалните и скандални британски драматурзи, чиито комедии атакуват лицемерието, властта и моралните клишета с остроумие и безпощадна ирония. Макар животът му да завършва трагично, творчеството му продължава да вълнува сцените по целия свят със своята смелост и безкомпромисност. Пиесата има и успешна филмова адаптация от 70-те години, затвърдила култовия ѝ статут и популяризирала характерния за Ортън безпощаден хумор и остра социална провокация.

"ПСИХО“ е вихрена, абсурдна и много смешна комедия на недоразуменията, действието на която се развива в психиатрична клиника. Едно уж рутинно интервю за работа се превръща в лавина от объркани самоличности, събличания и преобличания, неочаквани проверки и ситуации на ръба на скандала. В един свят, в който "нормалното“ е относително понятие, границата между лекаря и пациента започва опасно да се размива.

Режисьор на спектакъла „Психо“ на Благоевградския театър „Никола Вапцаров“ е носителят на националните награди "Икар“ и "Аскеер“ Николай Младенов – едно е утвърдено име в съвременния български театър, с поредица успешни постановки в Сатиричния театър „Алеко Константинов“ . Сценографията и костюмите са дело на Никол Трендафилова, музиката – на Мира Искърова, а пластиката – на Филип Миланов. Освен Албена Павлова и Емил Марков, в представлението участват още Даниел Пеев, Георги Манев, Катя Иванова и Йордан Върбанов.