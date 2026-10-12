Седмицата в ЕП: 12 – 18 октомври 2027 г.

12.10.2026 10:33 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 23 минути | 43

Заседания на парламентарни комисии, политически гурпи, Брюксел

Конкурентоспособност и справедлива трудова мобилност. Комисията на ЕП по заетост и социални въпроси (EMPL) ще обсъди с изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Стефан Сежурне индустриалната политика и програмата за конкурентоспособност, след което ще проведе дебат с изпълнителния заместник-председател Роксана Мънзату относно пакета за справедлива трудова мобилност, чийто фокус е върху трансграничните работни места, признаването на квалификациите и социалноосигурителните права. (понеделник)

На живо: заседание на комисията EMPL, понеделник, 12 октомври, 16:00 ч. българско време

Конференция на председателите на парламентите от ЕП и Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Европейският парламент ще бъде домакин на среща с председателите на парламентите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив и представители на Бахрейн, Оман, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и Кувейт, по време на която ще обсъдят как да се постигне напредък в стратегическото партньорство и парламентарното сътрудничество. Ще бъдат обсъдени и свободата на корабоплаването в Ормузкия проток и Червено море, както и сигурността в Европа и по-широкото въздействие на войната на Русия върху Украйна. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще председателства конференцията, която ще завърши със съвместно изявление. (петък)

Подготовка на пленарната сесия на 19-22 октомври. Политическите групи ще се подготвят за пленарната сесия на 19-22 октомври, по време на която членовете на ЕП ще направят оценка на резултатите от заседанието на Европейския съвет през октомври и ще отбележат международния ден за изкореняване на бедността. Те също така ще обсъдят и гласуват своите позиции относно: бюджета на ЕС за 2027 г., програмата „Еразъм+“ за периода 2028—2034 г., исканията на Европейския парламент относно Конференцията на ООН по изменението на климата през 2026 г. (COP 31), измененията на законодателния акт за суровините от критично значение и опростяването на законодателството на ЕС в областта на отпадъците и правилата относно козметичните продукти, торовете и етикетирането. Евродепутатите ще обсъдят и работната програма на Европейската комисия за 2027 г. и ще гласуват законодателство, чиято цел е по-добро прилагане на правата на пътниците, както и законодателство относно високоскоростната железопътна свързаност на Европа, борбата с измамите с данък добавена стойност и насоки за политиките по заетостта на държавите членки.

Брифинг за медиите преди пленарното заседание. Пресслужбата на Европейския парламент ще проведе брифинг за медиите с говорителите на политическите групи в 12.00 ч. българско време в петък (зала „Анна Политковская“, пресцентър, Брюксел).

На живо: брифинг за медиите, петък, 16 октомври, 12:00 ч. българско време

Програма на председателя на ЕП. В сряда председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще председателства заседание на контактната група по многогодишната финансова рамка, което ще бъде последвано от среща с Антонио Коща, председател на Европейския съвет. Същия ден тя ще председателства заседанието на Председателския съвет на Европейския парламент. Р. Мецола ще направи обръщение към държавните и правителствените ръководители от ЕС по време на заседанието на Европейския съвет в четвъртък, след което ще даде пресконференция. На следващия ден тя ще председателства конференция на председателите на парламентите от ЕП и Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

Пълен списък на заседанията на парламентарните комисии може да бъде намерен тук.

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