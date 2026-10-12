На 14 октомври 2026г., само дни преди отбелязване на празника на Сливен
–Димитровден, в централното фоайе на Регионална библиотека „Сава
Доброплодни“ - Сливен ще бъде открита гостуващата възпоменателна
документална изложба „За свободата на един народ“, посветена на 150
години от Априлската епопея - 1876г. Събитието е част от Националния културен
календар за отбелязване на значимата годишнина. Изложбата ще бъде представена
от доц. д-р Калина Иванова-директор на НБ “Св.св.Кирил и Методий“-София.
През 2026г. България отбелязва 150 години от избухването на
Априлското въстание - най-чистото, най-святото и най-голямото събитие в
цялата наша история. След дългата петвековна зима, Априлското въстание
беше голямата българска пролет, най-ярката изява на нашето
националнореволюционно движение, подготвила Освобождението на
България от османско робство. Април 1876-а не е просто въоръжен акт, а
върховна проява на българския дух. Макар да завършва с поражение и да е
удавено в кръв, въстанието постигна своята най-важна цел: да покаже на
света, че един народ е готов да се обедини около национална кауза и да плати
най-високата цена, за да бъде свободен.
150-гдишнината от избухването на Априлското въстание се отбелязва в
цялата страна с редица инициативи. Сред най-значимите прояви е националната
възпоменателна документална изложба „За свободата на един народ“
организирана от Национална библиотека „Св.св.Кирил и Методий“ и Държавна
агенция „Архиви“-София. Организаторите представят в изложбата знакови
документи от своите богати фондове. Подбраните исторически извори носят
белега на епохата и са свидетелство за драматичната пролет на 1876г. Включените
на 23 пана повече от 130 документи – протоколи, възвание, писма, телеграми,
фотографии и др., отразяват паметни моменти от подготовката, хода,
потушаването на въстанието в четирите революционни окръга, както и
последиците от Априлското въстание, неговите дейци и водачи. Те са и ярко
свидетелство за това как зовът на априлци за свобода отеква от Европа до Новия
свят, за да събуди съчувствие и солидарност към саможертвата на българския
народ през 1876г.
В историята на героичните борби, които води българският народ за
национално освобождение през вековете на робството и по време на Априлското
въстание, светли страници записва и населението на Сливенския край. Затова като
естествено продължение на гостуващата изложба е представена и част от
документалната изложба „Априлското въстание във II Сливенски
революционен окръг - хронология на подвига“ организирана през м.април от
Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ и Държавен архив-Сливен. В
изложбата с много снимки, книги, архивни документи се проследява подготовката,
избухването, хода и потушаването на въстанието във II Сливенски революционен
окръг, показани са снимки на апостолите, на членове на революционните
комитети в Сливен и Ямбол, на помагачи и участници във въстанието и четници
от четите на Стоил войвода и Таню войвода и др.. Отделено е място на
злодеянията на турските войски в Сливен и с.Бояджик по сведения на Сливенския
митрополит Серафим до Екзарх Антим I. Включени са и портрети на Иларион
Драгостинов, Георги Икономов, Таню войвода и Стоил войвода нарисувани от
известния художник Петър Станимиров, в навечерието на честванията на 150-
години Априлско въстание и подарени на РБ “Сава Доброплодни“.
Изложбата „За свободата на един народ“ и експозицията,
„Априлското въстание във II Сливенски революционен окръг – хронология на
подвига“, са израз на дълбоката признателност към подвига на априлци като най-
ярка проява на българския дух и отговорност да се пази жива историческата
памет.
Документалната изложба „За свободата на един народ“ може да бъде
посетена до 29 октомври 2026г. вкл., всеки делничен ден от 9:00ч. до 17:00ч.