12.10.2026 11:30 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 57

На 14 октомври 2026г., само дни преди отбелязване на празника на Сливен

–Димитровден, в централното фоайе на Регионална библиотека „Сава

Доброплодни“ - Сливен ще бъде открита гостуващата възпоменателна

документална изложба „За свободата на един народ“, посветена на 150

години от Априлската епопея - 1876г. Събитието е част от Националния културен

календар за отбелязване на значимата годишнина. Изложбата ще бъде представена

от доц. д-р Калина Иванова-директор на НБ “Св.св.Кирил и Методий“-София.

През 2026г. България отбелязва 150 години от избухването на

Априлското въстание - най-чистото, най-святото и най-голямото събитие в

цялата наша история. След дългата петвековна зима, Априлското въстание

беше голямата българска пролет, най-ярката изява на нашето

националнореволюционно движение, подготвила Освобождението на

България от османско робство. Април 1876-а не е просто въоръжен акт, а

върховна проява на българския дух. Макар да завършва с поражение и да е

удавено в кръв, въстанието постигна своята най-важна цел: да покаже на

света, че един народ е готов да се обедини около национална кауза и да плати

най-високата цена, за да бъде свободен.

150-гдишнината от избухването на Априлското въстание се отбелязва в

цялата страна с редица инициативи. Сред най-значимите прояви е националната

възпоменателна документална изложба „За свободата на един народ“

организирана от Национална библиотека „Св.св.Кирил и Методий“ и Държавна

агенция „Архиви“-София. Организаторите представят в изложбата знакови

документи от своите богати фондове. Подбраните исторически извори носят

белега на епохата и са свидетелство за драматичната пролет на 1876г. Включените

на 23 пана повече от 130 документи – протоколи, възвание, писма, телеграми,

фотографии и др., отразяват паметни моменти от подготовката, хода,

потушаването на въстанието в четирите революционни окръга, както и

последиците от Априлското въстание, неговите дейци и водачи. Те са и ярко

свидетелство за това как зовът на априлци за свобода отеква от Европа до Новия

свят, за да събуди съчувствие и солидарност към саможертвата на българския

народ през 1876г.

В историята на героичните борби, които води българският народ за

национално освобождение през вековете на робството и по време на Априлското

въстание, светли страници записва и населението на Сливенския край. Затова като

естествено продължение на гостуващата изложба е представена и част от

документалната изложба „Априлското въстание във II Сливенски

революционен окръг - хронология на подвига“ организирана през м.април от

Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ и Държавен архив-Сливен. В

изложбата с много снимки, книги, архивни документи се проследява подготовката,

избухването, хода и потушаването на въстанието във II Сливенски революционен

окръг, показани са снимки на апостолите, на членове на революционните

комитети в Сливен и Ямбол, на помагачи и участници във въстанието и четници

от четите на Стоил войвода и Таню войвода и др.. Отделено е място на

злодеянията на турските войски в Сливен и с.Бояджик по сведения на Сливенския

митрополит Серафим до Екзарх Антим I. Включени са и портрети на Иларион

Драгостинов, Георги Икономов, Таню войвода и Стоил войвода нарисувани от

известния художник Петър Станимиров, в навечерието на честванията на 150-

години Априлско въстание и подарени на РБ “Сава Доброплодни“.

Изложбата „За свободата на един народ“ и експозицията,

„Априлското въстание във II Сливенски революционен окръг – хронология на

подвига“, са израз на дълбоката признателност към подвига на априлци като най-

ярка проява на българския дух и отговорност да се пази жива историческата

памет.

Документалната изложба „За свободата на един народ“ може да бъде

посетена до 29 октомври 2026г. вкл., всеки делничен ден от 9:00ч. до 17:00ч.